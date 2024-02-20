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格力集團迎新董 網問：董明珠呢？

中國新聞組／北京21日電
格力集團官網上，格力電器已不在格力集團核心成員企業之列。(官網截圖)
格力集團官網上，格力電器已不在格力集團核心成員企業之列。(官網截圖)

近日，「格力集團迎來新董事長」引發網友熱議。格力集團官網顯示，康洪目前擔任該集團黨委書記、董事長。春節前夕，格力集團進行節前安全生產檢查暨工會慰問活動，康洪作為集團「一把手」已正式開始履職。不少網友表示疑惑，「格力新董事長換了，那董明珠去哪兒了？」

中新經緯報導，公開資料顯示，康洪1976年生，四川人，此前任珠海市人民政府副秘書長。

據天眼查App顯示，董明珠是珠海格力電器股份有限公司董事長、總裁及法定代表人。格力集團先前是上市公司格力電器的控股股東，自2006年起，集團不斷降低對格力電器的持股比例。 2019年，格力集團與高瓴資本旗下的珠海明駿簽署《股份轉讓協議》，約定珠海明駿以46.17元每股的價格受讓格力集團持有的格力電器9.02億股股份（占格力電器總股本的15%），合計轉讓價款為416.62億元。

在此次交易後，珠海明駿有權提名格力電器的三名董事，無法達到格力電器董事會人數的二分之一以上。沒有股東或投資人能夠實際支配上市公司股份表決權決定公司董事會半數以上成員選任，即無法控制上市公司董事會。因此，交易完成後，格力電器處於無控股股東和實際控制人。

截至2023年第三季末，格力集團持有格力電器股權比例為3.44%，是上市公司的第四大股東。

查詢格力集團官網，格力電器已不在格力集團核心成員企業之列。

根據格力電器最新財報顯示，2023年前三季營收為1550億元，年增5.1%；淨利為201億元，年增9.77%；扣非後淨利為192.15億元，年增3.49%。

截至發稿，格力電器股價漲1.94%，報36.84元，總市值2072.36億元。

格力集團換新董事長，格力電器已不在集團核心成員企業之列。圖為珠海格力電器股份有限...
格力集團換新董事長，格力電器已不在集團核心成員企業之列。圖為珠海格力電器股份有限公司董事長兼總裁董明珠。(中新社)

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