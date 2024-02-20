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武大教授：社會空轉 各行各業都脫實向虛

中國新聞組／北京20日電
天下第一水司樓位於貴州省獨山縣，是當地官員亂搞政績工程、爛尾工程的典型例子，也是形式主義、官僚主義的典型樣本。（取材自澎湃新聞）
天下第一水司樓位於貴州省獨山縣，是當地官員亂搞政績工程、爛尾工程的典型例子，也是形式主義、官僚主義的典型樣本。（取材自澎湃新聞）

武漢大學教授呂德文是近年活躍於中國輿論場的社會學家，曾提出多項觀點被視為接地氣，直搗社會痛點。他近日再發文指出，「各行各業都在脫實向虛，社會空轉是今日社會的最大危機。」

香港01報導，呂德文在「2024年新春調查：基層存在撂挑子、脫實向虛、折騰等潛在風險」文章中描述：「春節期間和中學同學聚會，他們來自各行各業，有公務員、醫師、老師、老闆、國企員工、農民工、媒體從業人員，都在一致吐槽形式主義，不好好幹活，厭惡至極，卻又無可奈何。人到中年，不敢提意見，不敢堅持實際，只能向上應付。基層政府在向上負責，不對實際負責。誰都知道圖斑整治不切實際，但只能使勁折騰群眾。村級組織服務於上級指標，不服務群眾，即便服務群眾也是做給上級看。一位村書記說，工作做不好，指標要好看。」這樣下去，基層疲於應付，官僚主義和形式主義嚴重氾濫，社會越來越僵化，但民眾依舊缺乏獲得感。

除了呂德文，同樣是來自武漢大學的一名博士生也發文「村書記懶政：除了鎮長書記的通知，我都已讀不回！」揭示幾名村書記對政府下達的各項任務不堪其擾，導致鄉鎮幹部愈發難以調動村書記的困局。

報導稱，官僚主義、形式主義、社會空轉、基層疲於奔命，是近些年來中國社會十分突出的問題。2022年，習近平在中共第19屆中紀委第六次全體會議上表示：「形式主義、官僚主義是黨和國家事業發展的大敵。要從領導幹部特別是主要領導幹部抓起，樹立正確政績觀，尊重客觀實際和群眾需求，強化系統思維和科學謀劃，多做為民造福的實事好事，杜絕裝樣子、搞花架子、盲目鋪攤子。」

2023年6月，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制會議在北京舉行，要求把糾治形式主義、官僚主義作為作風建設的重點任務。2024年1月，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制會議再度召開，把整治形式主義為基層減負上升為「一項重要政治任務」。

報導指出，可以說，上層十分重視糾治形式主義、官僚主義，採取了大量措施，進行了許多努力，解決了不少問題。但從實際情況來說，官僚主義、形式主義困擾基層的問題依然嚴重。

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