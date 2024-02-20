「我在XX很想你」 網紅路牌被看膩 情話「吹風」變「抽風」

網友喜歡打卡網紅路牌，藉字句表達心情。（取材自小紅書）

「我在重慶很想你」、「想你的風吹到大理」這些藍底、綠底白字的路牌曾經火紅多個城市，換上了上海、長沙、杭州的地名，這些路牌們無處不在的「想你」。不過這些當初被讚美為有溫度的城市問候，如今卻因不斷地重覆出現，引發民眾審美疲勞，成為人人嫌棄的土味路牌，有人把「吹風」P圖成「抽風」惡搞，有人更是直接怒喊「忍網紅路牌很久了」。

壹讀傳媒報導，早在2022年5月14日，就有網友在小紅書 上發布筆記，分享自己在鵝嶺二廠拍攝到的「我在重慶很想你」路牌照片。同年6月13日，上海浦東新區北蔡鎮高科西路也出現了「我在上海很想你」路牌，設立者當時稱是想讓因疫情 不便回家的異鄉人可通過拍路牌向家人、朋友傳遞思念。

「想你」路牌早前在各城市形成一股風潮。(取材自北京青年報)

隨後，杭州、長沙、泉州、西安、廣州等城市都出現了「想你」路牌的身影。當時有網友推算，中國200多個城市都出現了網紅路牌。在抖音 上，召集「想你」路牌的話題共有6.7億播放量；同話題在小紅書有413.8萬瀏覽量。一時間，網紅路牌成了新晉流量密碼，路牌設到哪兒，哪兒就能火。

網友喜歡打卡網紅路牌，藉字句表達心情。（取材自小紅書）

但事實上，這些網紅路牌的設立可能違法。隨意設立在路邊的網紅路牌並不符合城市管理規定。占用公共道路不說，甚至連指示方向都標錯。上海、南寧、濟南、寧波等多地均有網紅路牌被拆除的消息。