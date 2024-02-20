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「我在XX很想你」 網紅路牌被看膩 情話「吹風」變「抽風」

中國新聞組／北京20日電
網友喜歡打卡網紅路牌，藉字句表達心情。（取材自小紅書）
網友喜歡打卡網紅路牌，藉字句表達心情。（取材自小紅書）

「我在重慶很想你」、「想你的風吹到大理」這些藍底、綠底白字的路牌曾經火紅多個城市，換上了上海、長沙、杭州的地名，這些路牌們無處不在的「想你」。不過這些當初被讚美為有溫度的城市問候，如今卻因不斷地重覆出現，引發民眾審美疲勞，成為人人嫌棄的土味路牌，有人把「吹風」P圖成「抽風」惡搞，有人更是直接怒喊「忍網紅路牌很久了」。

壹讀傳媒報導，早在2022年5月14日，就有網友在小紅書上發布筆記，分享自己在鵝嶺二廠拍攝到的「我在重慶很想你」路牌照片。同年6月13日，上海浦東新區北蔡鎮高科西路也出現了「我在上海很想你」路牌，設立者當時稱是想讓因疫情不便回家的異鄉人可通過拍路牌向家人、朋友傳遞思念。

「想你」路牌早前在各城市形成一股風潮。(取材自北京青年報)
「想你」路牌早前在各城市形成一股風潮。(取材自北京青年報)

隨後，杭州、長沙、泉州、西安、廣州等城市都出現了「想你」路牌的身影。當時有網友推算，中國200多個城市都出現了網紅路牌。在抖音上，召集「想你」路牌的話題共有6.7億播放量；同話題在小紅書有413.8萬瀏覽量。一時間，網紅路牌成了新晉流量密碼，路牌設到哪兒，哪兒就能火。

網友喜歡打卡網紅路牌，藉字句表達心情。（取材自小紅書）
網友喜歡打卡網紅路牌，藉字句表達心情。（取材自小紅書）

但事實上，這些網紅路牌的設立可能違法。隨意設立在路邊的網紅路牌並不符合城市管理規定。占用公共道路不說，甚至連指示方向都標錯。上海、南寧、濟南、寧波等多地均有網紅路牌被拆除的消息。

報導指出，在看過N多「想你」路牌後，網紅路牌終於令網友感到反感。理由主要有兩個：一是認為它的文案沒新意；二是產生審美疲勞。網紅路牌再怎麼浪漫、文藝的呼喚「想你」，都變成了土味與油膩。

看膩了網紅路牌，有網友將「吹風」P圖為「抽風」。（取材自微博@快樂治癒小分隊）
看膩了網紅路牌，有網友將「吹風」P圖為「抽風」。（取材自微博@快樂治癒小分隊）

小紅書 疫情 抖音

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