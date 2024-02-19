中國職籃規定輸球主教練不得受訪 被諷「愈來愈和諧」

新疆伊力特隊主教練邱彪（右）5日和隊員阿不都沙拉木在場邊交流。(新華社)

中國籃球職業聯賽（CBA）昨宣布，凡輸球的隊伍，比賽後主教練不得接受媒體的場邊採訪，其他場合也不要公開發表「違規言論」，引發球迷質疑，更被譏為「奇葩規定」、「賽場愈來愈和諧」。

綜合中國體育媒體報導及網路訊息，CBA今天向各球團發布通知，自3月6日本 賽季第3階段開賽起，比賽後由CBA安排的場邊採訪，調整為「只對比賽勝隊主教練進行採訪，當場比賽負隊主教練不再參加賽後場邊官方（CBA安排）採訪」。

通知又強調，各球隊主教練「有義務配合賽後場邊官方採訪」。但在「各球隊」三字後方，則特別註明「指當場比賽勝隊」。

但通知提到，賽後例行的記者會規定不變。雙方球隊主教練及符合聯賽要求的球員代表，仍須按要求出席賽後記者會。

這項通知最後又說，為更好地維護CBA聯賽品牌形象，請主教練接受官方採訪時「嚴格遵守聯賽紀律制度，不發表違規言論」。

根據報導，CBA的2023-2024球季開賽以來，旗下球隊的丁偉、郭士強及鄭永剛等主教練，先後因為批評主裁判及發表不當言論，遭到處罰。

綜合球迷、球評、網友及媒體反應，這一球季以來，CBA不少球隊主教練在賽後受訪時，直截了當地表達對裁判判決專業度的不滿。其中包括，對手球員在場上明顯是假摔，但摔得卻很假，全場觀眾都看出來了，就只有裁判看不出來。

還有人表示，CBA這一通知不但讓人覺得可笑，更覺得CBA「捂嘴的姿勢很醜陋」。有球迷則說，鑑於CBA開出了幾張罰單，各隊主教練於是學乖了，懂得用「陰陽怪氣」的方式表達不滿，讓CBA十分尷尬，大概是CBA下令不准輸球主教練說話的原因。

據報導，18日晚間中國女子籃球聯賽（WCBA）武漢 盛帆隊就公開頒發10萬人民幣（約1.39萬美元）的「打不還手獎」給上場球員，理由是自家球員被對手打倒在地，但裁判視而不見，反諷意味十足，被中國籃壇及不少球迷視為奇葩及笑柄。