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傳2月底大裁員 小米闢謠：正常年終績效評估調整

記者謝守真／即時報導
小米遭傳出2月底要大裁員，並且「只通知不協商」。（路透）
小米遭傳出2月底要大裁員，並且「只通知不協商」。（路透）

龍年才開工，市場就傳出中國智慧手機大廠小米將於2月底大規模裁員的消息。其中，消息指，賠償標準是Ｎ+1，而且「只通知、不協商」。對此，小米公關部相關人員18日在社群平台上發文，強調公司並無任何裁員計畫，僅為基於年終績效評估的正常人員調整。

綜合陸媒報導，此前有認證為小米員工的網友在其社群平台上發文稱，小米2月底又要進行一輪大規模的裁員，賠償標準是Ｎ+1，而且只通知，不協商。該名網友還寫到，由於「3月5日才發年終獎，提前裁員就可以坑員工一波年終獎」。

對此，小米集團公關部總經理王化18日在微博發文闢謠指，過年期間注意到一職場社交APP上出現一則關於小米2024年裁員的訊息，「開工第一天我就多方確認並無任何裁員計畫，僅有基於年終績效考核的正常人員調整」。

報導提到，此前於2022年底同樣傳出小米裁員消息，不過當時的賠償方案為N+2，預計裁員人數約6,000人。此外，也有應屆畢業生稱處於試用期時，就被小米公司裁員。當時，有小米員工透露，在該次裁員中，手機部、網路部、中國部等多部門均有涉及，但部門間裁員力度不同。其中，中國區個別部門裁員比例高達75%，網路部也有裁員約40%。

不過，與此同時，據星島日報指出，小米集團創辦人雷軍近期在微博表示，專注生產旗艦手機的北京昌平智能工廠正式投產，年產能超過千萬部，形容為小米歷史上首座自有大規模工廠，也是小米智慧製造的另一個關鍵里程碑。

據了解，該工廠隸屬於小米昌平園區，廠區總建築面積8.1萬平方公尺，園區亦包括小米智慧工廠、小米創研中心、小米未來產業園區及配套辦公大樓，總投資人民幣121億元。小米計畫今年底前所有產線投產，絕大部分工作將由智慧機械人自主完成，實現日均產量可達3萬部智慧手機。

不久前，雷軍還發文稱，目前正為小米SU7上市做最後準備，為了能讓自己把更多精力放在汽車業務上，公司決定，集團總裁盧偉冰兼任小米品牌總經理，以後小米手機發布會也將由盧偉冰主講。而Redmi 市場總經理王騰接任Redmi品牌總經理。

小米 裁員 微博

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