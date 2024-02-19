江蘇爆炸3死 涉事企業仍在招聘 剛獲評當地工業百強 廠房炸頂

爆炸廠房房頂被炸翻。（取材自上游新聞）

江蘇海安一家企業生產車間發生爆炸，造成三人死亡，二人失聯。

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上游新聞報導，2月18日2時11分，江蘇海安經濟技術開發區亞太輕合金（南通）科技股份有限公司車間內生產鋁棒的鑄造井區域發生爆炸。截至目前，共造成三人死亡，二人失聯。事發地位於廠區西北角，屋頂被炸翻，滿地玻璃碎渣，截至晚上9時30分，搜救和善後工作已持續了19個小時。

南方都市報報導，涉事企業在事發前一天獲評當地工業百強企業、稅收貢獻超5000萬元（人民幣下同，約694萬美元）企業。

「海安發布」微信 公眾號於2022年8月發布的招聘消息中，對涉事的亞太輕合金（南通）科技股份有限公司介紹稱，公司位於開發區，主要生產航空航天、汽車行業、家用電子、機械製造等領域用鋁合金管、型材、零件產品。公司為「國家級高新技術企業」，獲得「全國製造業單項冠軍示範企業」、「江蘇省科技進步獎」等多項榮譽。

爆炸發生後，負責招聘的負責人表示公司仍在招聘中，關於爆炸後公司是否能正常復工 ，其沒有正面回應。

公開資料顯示，亞太輕合金（南通）科技有限公司是由江蘇亞太輕合金科技股份有限公司（亞太科技）出資成立，主要從事汽車用鋁工業型材和鋁管材的製造和銷售的企業。是繼位於無錫的亞太科技、海特鋁業之後，成立的第三個生產基地。

亞太科技成立於1988年，於2011年1月18日在深交所上市。該公司擁有6大綜合型生產基地，3大研發中心，2021年公司實現營業收入60.16億元，2023年公司1-8月實現銷售收入17億元，被當地媒體稱作省科技「小巨人」企業。