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成都牽手門女主角抖音直播被禁 逾2.5億點閱 網：教別人當三？

中國新聞組／北京19日電
太古里「牽手門」被拍照片。（取材自知乎）
太古里「牽手門」被拍照片。（取材自知乎）

疑似成都太古里牽手門「石油姐」董某某近日開設抖音帳號，一個多月後就被封禁了。截至2月19日上午10時40分，「太古里牽手門女當事人直播間被封」話題，在微博閱讀人次已超2.5億。

正觀新聞報導，網友所提及的抖音帳號暱稱為@Grace槿（評論必看），視頻中所出現之人與董某某十分相似。帳號當前粉絲數量2.4萬（截至2月18日下午4時51分），主頁顯示該博主於2023年12月31日發布第一條視頻，至今已發布39條作品，內容大多為旗袍展示相關；1月23日開啟首場直播，目前已播出11場。

2月18日晚間，該帳戶開啟了直播，但中途突然關掉，不久後主頁顯示該帳戶已被封禁，原因為違反了「抖音社區自律公約」的相關規定。

對於董某某開抖音直播，網民幾乎一面倒罵翻：明顯想直播帶貨，吃流量飯了、想帶貨真是沒下限、誰支持了啊，支持當小三啊？教別人知三當三嗎？

據報導，「石油姐」董某某為何會被如此關注，事情要追溯到去年夏天。董某某，畢業於中國石油大學（北京）。2023年6月7日，其與一男子在成都太古里牽手逛街，被街拍攝影師發至網路，後被認出二人均為中國石油北京項目管理公司員工，引發關注。

2023年7月7日，中國石油北京項目管理公司發布通報稱，胡繼勇違反生活紀律，在婚姻存續期間與董某某存在生活作風問題；違反廉潔紀律，改變公務行程借機旅遊。鑒於二人無視紀律規矩、頂風違規違紀，造成惡劣影響，經公司黨委研究決定，給予胡繼勇開除黨籍、開除公職處分；與董某某解除勞動合同。

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