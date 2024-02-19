非傅園慧…他投訴在長白山打車被宰沒下文

因司機臨時加價，劉先生和朋友被迫中途下車。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

中國國家女子游泳隊運動員傅園慧近日在長白山乘車遭臨時加價，發微博 求助後，吉林市文旅部門不到2小時就解決並對業者罰款，當時央媒還曾發問「假如（被勒索的）不是傅園慧呢？」果然，近日有民眾稱在長白山遇到與傅園慧相似經歷卻維權失敗，歷經20多天仍未獲處理；多位遊客也紛紛吐槽長白山打車，有人稱15分鐘車程被要價150元（人民幣，下同，約20.84美元）。

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九派新聞報導，劉先生表示，1月25日，他和朋友一行六人準備前往長白山雪嶺，所住酒店離景區車程耗時一個半小時，打車困難，他便向酒店工作人員求助，聯繫了一個司機，也沒從中收取費用。就與司機約定往返車費共400元，可在返程途中，司機突然要求加價100元才能把他們送回酒店，不然就把他們留在中途。「他還辱罵我們，揚言不交錢就把我們扔半路上。」

劉先生提供的錄音顯示，司機一直在說：「趕緊轉錢，轉轉轉。」語氣嚴厲。之後劉先生聯繫酒店工作人員，要求對方出車將其接回，他轉給司機事前約定的400元便和朋友一起下了車。回到酒店，劉先生立即向長白山運管處池北區運輸管理所投訴，等了一個多小時，工作人員趕往酒店，可司機早已離開。次日再到相關部門再次投訴，並做了筆錄，隨後返回廣州。

直到現在，劉先生投訴的事情依舊未得到解決。劉先生提供的一段與長白山運管處池北區運輸管理所工作人員溝通的錄音顯示，工作人員說，事情遲遲未解決的原因是證據不足，劉先生並未提供司機的正臉影像。

劉先生說，「我的事情現在還沒處理，昨天我看到傅園慧的經歷，很快就給解決了。」

另據封面新聞報導，北京的李女士也有同樣經歷，大年初五剛落地長白山機場，她和朋友就被出租車 司機「宰」了，15分鐘的車程，被要價150元。而有類似經歷的，還不止李女士一人。

春節期間，不少網友反映，長白山當地多個叫車熱線都叫不到車，只能在路邊攔車，至於價格，就像是在「開盲盒」。