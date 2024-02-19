杭州一家人古城旅遊擺攤 玩3天還賺1000多元

余先生擺攤賣的是妻子平時帶娃時鉤織的毛線飾品。（取材自杭州交通918）

湖北余先生一家人留在杭州過年，春節假期期間他們到周邊古城遊玩順便擺攤，沒想到只擺了兩個小時攤就把油費賺回來了，三天共賺了1000多元（人民幣，下同，約139美元）。讓余先生開心地說：「過年玩了一圈，還賺了！我這算沉浸式旅遊吧！」

杭州交通918報導，余先生老家在湖北，來杭工作15年的他第一次選擇留杭過年。大年三十晚上，他和老婆、孩子一家四口吃完年夜飯後，一家人躺在沙發上玩手機、看電視，家裡和小區裡都冷冷清清的，余先生和老婆很想念老家熱鬧的氛圍，一時間有些惆悵。

據報導，正月初一，他決定帶著老婆去周邊短途遊，選擇了離家100多公里的建德梅城嚴州古城逛逛，兩個孩子磨蹭著起床，開了近兩個小時車到梅城已經下午4點。

「沒想到啊，古城裡人特別多，很熱鬧。」余先生看著密集的人流，一下子想到了賺錢的點子，他汽車後備箱裡裝著一大箱妻子平時帶娃時鉤織的毛線飾品，是不是可以趁著現在做做小生意？

報導稱，余先生讓妻子帶娃去逛古城，自己在古城門口放了把傘，傘面放上色彩鮮艷、造型可愛的毛線飾品開賣，吸引了不少小朋友來買，兩個小時賣了近300塊錢。

讓余先生很驚奇的是，景區的工作人員非但沒把他趕走，還建議他到古城裡的古街賣。余先生說：「工作人員讓我和其他的一些攤主，把攤子擺到古街那些沒開門的店面前去賣，說也讓我們給景點增加些人氣，態度也很好。」

報導指出，余先生盤了盤，自己只擺了兩個小時攤就把油費賺回來了，邊擺攤還能邊看到古城裡不一樣的新年巡遊、新年風俗，一家人都玩得很開心。

從正月初一到初三，余先生一家人都興致勃勃地開車到杭州周邊不同的古城，邊擺攤、邊吃當地小吃、邊帶娃旅遊。晚上回家後，妻子還會特別編織一些過年喜慶的、古風的毛線飾品，迎合新年、古城的主題。

余先生很開心的算著帳：「三天開車來回876公里，油費約500元；和妻子輪流擺攤、輪流帶娃，毛線飾品三天成交筆48筆，合計收入1630元。過年玩了一圈，還賺了！我這算沉浸式旅遊吧！」

新的一年，開年兆頭很特別，余先生也對未來的生活充滿期待：「在杭州工作15年了，很喜歡這座城市，所以在這裡成家立業、結婚生子了，這裡已經是我的第二故鄉了。」