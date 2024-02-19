多地去年結婚人數增 近10年首回升 前3季同期增24.5萬對

去年多地結婚人數增加，還出現近年來首次回升，圖為吉林省長春市朝陽區一對新人領取結婚證後拍照留念。 （中新社）

近期多地公布2023年婚姻登記數據，數據顯示，2023年多地結婚登記人數增長明顯，出現了近年來首次回升，專家更預期2023年結婚人數增加，疊加生肖龍年帶來的影響，可望帶來2024年出生人口的增加；在結婚人數增加影響下，2023年婚慶經濟出現明顯回暖，婚宴酒店「一席難求」，婚紗攝影迎來「爆單」，甜蜜經濟持續升溫。

近年中國結婚人數創新低引起廣泛關注。根據中國民政部數據，中國結婚人數自2014年起逐年下降。2013年為1346.93萬對，2019年跌破1000萬對大關，2021年為763.6萬對，跌破800萬對大關。2022年中國結婚登記數量為683.3萬對，較2021年減少80.3萬對，下跌約10.5%。不過，2023年前三季度全國辦理結婚登記為569萬對，較2022年同期增加24.5萬對。

第一財經報導，江蘇省民政廳近日發布的數據顯示，2023年江蘇民政部門共辦理結婚登記45萬3852對（含補辦登記6萬2400對），結婚登記量2019年至2022年呈逐年下降趨勢，2023年較2022年有所回升，增長約10.08%。

在無錫市，無錫民政局公布的數據顯示，無錫市2023年結婚的新人為3萬0746對。相較於2022年度的2萬6810對新人，多了3936對，增加了近15%的登記量。公開數據顯示，2019年無錫辦理結婚登記為2萬9795對，2020年2萬5981對，2021年2萬7526對，2022年2萬6810，一直在3萬對以下徘徊。去年是自2019年以來的五年中第一次回到了3萬對新人的數量。

瀏陽日報報導，湖南瀏陽市民政局婚姻登記中心發布了2023年婚姻數據：全年辦理結婚登記5443對，這是自2015年以來首次止跌回升，相比2022年增加458對，增加了0.8%的登記量。這一數字仍遠不及2014年該市超過1.2萬人的峯值。「瀏陽結婚登記人數下降已經持續了多年，2023年止跌，小幅回升，主要還是受大環境的影響。」市民政局婚登中心主任張劍分析，2023年是疫情 後經濟恢覆發展的一年，疫情期間推遲的結婚需求得到釋放，加之近年來一系列鼓勵婚育政策的實施，也在一定程度上刺激了人們的婚育熱情。

此外，山西太原、河南 許昌等地2023年結婚登記人數也有所增加。

人口專家、廣東省政府參事室特約研究員董玉整表示，2022年尤其是第四季度受疫情等因素影響，一部分人推遲到2023年結婚，因此2023年結婚人數有所增加。

展望未來，董玉整說，雖然2023年結婚人數有所增加，但由於適婚人數減少、初婚年齡推遲、婚育觀念變化等因素影響，因此，未來進國結婚人數是否持續增加仍有待觀察。