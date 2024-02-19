我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

移民故事／南加華人翻譯 種參自學有成

歷任總統PK 拜登拿第14名勝過雷根 川普意外墊底

開年工作動員穩經濟 李強：用行動提振社會信心

記者黃雅慧／綜合報導

中國經濟復甦不振，社會信心低落，中國總理李強昨（18日）主持召開國務院第三次全體會議，強調要把解決群眾和企業關心的實際問題作為打開工作局面的突破口，多做有利於提振信心和預期的事，保持政策制定和執行的一致性穩定性，以務實有力的行動來提振全社會的信心，顯示民眾信心問題已成為中國官方當前挑戰。

新華社報導，李強昨主持召開中國國務院第三次全體會議，討論3月初擬提交全國人大會議審議的「政府工作報告」，並對做好開年工作動員。

他指示，一要堅定信心、鼓足幹勁，進一步提振「幹事創業的精氣神」，以飽滿的工作熱情投入到工作中，把解決群眾和企業關心的實際問題，作為打開工作局面的突破口，多做有利於提振信心和預期的事，保持政策制定和執行的一致性、穩定性，以務實有力的行動來提振全社會的信心。

二要實幹為先、只爭朝夕，牢固樹立真抓實幹的導向，力爭各項工作盡快取得實效，以實幹實績取信於民，確保最終效果符合中央決策意圖。三要事不避難、攻堅克難，按照系統觀念深入謀畫和推進工作，堅持用改革的辦法解決前進中的問題，勇於打破思維定勢和路徑依賴，全力推動矛盾問題解決。

四要提升效能、強化合力，進一步增強全局意識、大局觀念，主動跨前一步抓工作，用好宏觀政策取向一致性評估機制，完善政務服務，不斷提高行政效能。

★救房市 5國銀放貸3.2兆

另據美國之音報導，中國政府為挽救陷入債務危機的房地產業，推出專案融資白名單措施，五家大型國有銀行承接逾8200個住宅項目陸續發放貸款，專家預估，貸款總額可能達到人民幣3.2兆元（約4449億美元）。

國務院 李強 貸款

上一則

「新春戰袍」馬面裙賣爆 星巴克「紅燒肉拿鐵」引熱議

下一則

王毅諷美在南海動輒用武 稱加拿大非敵人、承諾不售俄致命武器

延伸閱讀

中股將開紅盤 李強：以有力行動提振全社會信心

中股將開紅盤 李強：以有力行動提振全社會信心
經濟不佳拖欠薪資頻傳 中國勞工抗議活動增加

經濟不佳拖欠薪資頻傳 中國勞工抗議活動增加
李強與荷首相通話：惟有開放合作最符合中荷雙方根本利益

李強與荷首相通話：惟有開放合作最符合中荷雙方根本利益
年關前中國大火頻傳引民憂 李強喊話：讓人民過祥和的春節

年關前中國大火頻傳引民憂 李強喊話：讓人民過祥和的春節

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
中國快遞業者「極兔速遞」2022年11月26日高調宣布，聘請梅西成為該公司全球品牌代言人，如今也受梅西香港事件波及。（圖／取自《界面新聞》）

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

2024-02-11 13:44
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）

遊客困三亞 當局、網友都教：曲線回家最便宜

2024-02-15 01:27

超人氣

更多 >
尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑
「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美

「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美
德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進
駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元
明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救