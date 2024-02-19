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下個威馬汽車？高合汽車傳停工停產半年

記者黃雅慧／綜合報導
中國造車新勢力高合汽車18日傳出將停工停產六個月。圖為高合汽車2022年在海南海口參展。（中新社）
中國造車新勢力高合汽車18日傳出將停工停產六個月。圖為高合汽車2022年在海南海口參展。（中新社）

鎖定高端車款的中國造車新勢力高合汽車18日傳出召開內部大會，宣布即日起將停工停產六個月。此前，高合汽車便傳出薪水緩發、取消年終等消息。在電動車企內捲狀態下，外界推測高合汽車有可能成為下一個落入破產重整的威馬汽車。

界面新聞報導，高合汽車內部人士表示，高合汽車方面稱，18日之前的員工工資將照常發放；3月15日之前還留在高合汽車的員工，僅發放基本工資；3月15日之後員工僅發放上海基本工資。據悉，高合汽車每月15日發放工資。

此前，高合汽車傳出召開全員大會宣布，延期發放1月工資、取消年終獎金和全員降薪。其中1月工資將在2月底補發。對於前述傳聞，藍鯨財經報導，高合汽車證實確有其事，並稱根據生產經營的實際情況，公司正在採取比如高管主動降薪、緩發工資等調整措施面對內外部的挑戰。

此前高合汽車負面傳聞不斷，中新經緯報導，有福州準車主表示，在去年11月訂購高合HiphiY交付延期，故通過當地派出所調解取回購車訂金；還有網友爆料指出，高合汽車成都那里廣場門店、廣州高德置地廣場的門店均張貼撤店通知。

財聯社報導，市場18日傳出高合汽車將停工停產6個月，有高合汽車內部人士予以了否認：「今天還在正常上班，目前（公司）並沒有停工。」不過，值得關注的是，在其他車企當日通過各平台發布「開工大吉」的寄語時，高合汽車官方平台卻保持了沉默。

在傳出高合「停擺」的當天，小鵬汽車董事長何小鵬在一份內部信中提到，2024年是中國汽車品牌進入「血海」競爭的第一年，即淘汰賽的第一年。對於高合汽車來說，如果不能夠盡快找到「續命錢」，接下來勢必要面臨黯然離場的結局。

基本工資 破產 電動車

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