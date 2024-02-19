6326億元 中國春節國旅消費創高 4.7億人次出遊超疫前

春節遊客出遊花費人民幣6326億元，年增47.3%，圖為南京東路的人潮。（中新社）

中國今年八天春節假期17日結束，文化和旅遊部昨日公布，春節期間全國國內旅遊出遊4.74億人次，年增34.3%，較疫情 前2019年同期增長19%；國內遊客出遊總花費人民幣6326.8億元（約879.6億美元），年增47.3%，較2019年增長7.7%，出遊人次及花費雙雙創下歷史新高。

環球時報報導，商務部 研究院副研究員洪勇表示，消費對經濟增長的基礎性拉動作用在春節期間體現得淋漓盡致。作為春節經濟的重要組成部分和重要支撐，服務消費在龍年春節表現突出，不僅提振了全年市場預期與信心，也為2024年中國經濟奠定了一個良好開局。

新華社報導，2024年春節，旅遊格外「熱辣滾燙」，中國文旅部18日數據顯示，春節假期出遊人次和出遊總花費等多項指標創歷史新高。八天「超長」假期裡，人們既享受旅遊迎春，又擁抱國風國潮。

春節期間，位於山東濟南大觀園景區的城南往事大觀樓，佳肴滿桌、座無虛席。「一桌難求！」餐廳經理王一舉說，除夕和大年初一基本都是濟南本地顧客，初二開始外地遊客明顯多了起來。

前半程團圓，後半程出遊。「打開」豐富多彩的春節假期，旅遊帶來了什麼新鮮玩法？「花式」團圓，全家出遊—從在家守歲，到出門接福，團圓不止一種方式。大家的出遊距離和出遊時間雙雙拉長，攜家帶口「南來北往」趨勢明顯。

據商務部大數據，從臘月二十三到大年初七，全國重點商圈客流總量年增73%。各具特色的商圈滿足著不同人群的消費需求。

飛豬數據顯示，中國國內中長線遊年增超過三倍，自由行平均旅行天數年增30%。北方遊客青睞前往廣東、海南、福建等地溫暖過年，南方遊客則傾向到黑龍江、吉林等地感受「冰雪奇緣」。

中國文旅部推出包含七大板塊共計25項主體活動的「歡歡喜喜過大年」2024年春節主題文化和旅遊活動、湖北發放60萬張文化旅遊特別惠民券、河南洛陽部分熱門博物館延長開放時間，讓遊客更有幸福感、獲得感。

央視新聞報導，農曆年假期間，中國全國商業性演出場次約1.6萬場，年增52.1%；觀演人數657.6萬人次，年增77.7%。

第一財經報導，攜程、同程報告指出，今年為中國史上最熱的春節旅遊假期，境內與出境遊和入境遊均大幅上升，並超過疫情前2019年同期水準。在出境遊方面，主要以赴港澳地區及日韓、東南亞、東北亞等國家和地區的「短程跨國遊」為主，其中「新馬泰」最為熱門。

美國之音引述路透報導，中國文化和旅遊部公布的這些數據或許可以讓面對通縮壓力的中國決策者略略鬆一口氣，因為此前中國民眾似乎都摀著錢袋子不肯消費。不過，春節期間出現的旅遊消費激增現象能否持續，能否減緩通貨緊縮壓力，目前還很難說。

儘管今年中國春節假日期間中國民眾的出遊人次和消費意願似乎出現上升跡象，但中國經濟的嚴重困難依然如故，政府的決策者們仍然面臨多重的挑戰。由於作為經濟支柱產業之一的房地產 業寒冬依舊，房地產市場持續萎靡，中國政府目前面臨的一大挑戰就是如何在通縮壓力日漸明顯的情況下，推出更多刺激經濟的新措施。