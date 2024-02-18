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「過年回憶」長春這家20人擠1屋 打地鋪、睡廚房

中國新聞組╱綜合報導
在客廳打地鋪的親戚。（極目新聞／受訪者供圖）
在客廳打地鋪的親戚。（極目新聞／受訪者供圖）

春節期間，彭女士和幾個親戚們到吉林長春的舅舅家聚會，近20口人住在80平米的房內，他們不僅在客廳打起了地鋪，就連廚房都安排上了；彭女士說，大家嘮嗑嘮到半夜，這種家人過年在一起的感覺很溫暖；不少網友也感慨，「這就是過年的回憶」。

極目新聞報導，從彭女士發布的影片可以看到，一間屋內的榻榻米上睡了四個人，另一間屋內則睡了三個人，還有多人在客廳沙發上或者打地鋪休息，狹小的廚房內也「擠」進了一個人，只見一名體型微胖的男子光著膀子，正躺在用椅子拼成的簡易小床上玩手機。

彭女士說，這是她在位於吉林省長春市的舅舅家拍攝的，她和幾個親戚到舅舅家拜年，原本準備下午就要開車回家了，但舅舅一家極力挽留睡一晚，於是當晚近20口人住在一起，彭女士的妹夫甚至乾脆睡在廚房的拼凳上。

不少網友見到這樣的場景，紛紛稱，「這就是小時候過年的樣子」。但也有網友問，這麼多人擠在一起，早上洗漱上廁所怎麼解決？「為何不就近找賓館入住？」對此彭女士說，大家早上醒的時間不同，所以可以錯開使用衛生間，而且當天的親戚有些在長春都有房，並不是沒地方住，只是大家喜歡這種氛圍，「大家嘮嗑嘮到半夜，家人過年在一起的感覺很溫暖，和小時候一樣。」

彭女士妹夫在廚房休息。（極目新聞／受訪者供圖）
彭女士妹夫在廚房休息。（極目新聞／受訪者供圖）

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