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五口家過年跟雲南團 沒買5萬元手鐲竟遭趕下車

中國新聞組╱綜合報導
田女士報警後，警察護送一家人至另一輛車。(視頻截圖)
田女士報警後，警察護送一家人至另一輛車。(視頻截圖)

田女士在網上發視頻稱，她一家五口春節跟團前往雲南昆明、大理、麗江等地旅遊，人均3500元的旅行團，竟只因她們在麗江一家玉器店內未按照導遊要求買手鐲，就被中途趕下車，她報警並向當地官方投訴，還是麗江文旅局協調下，才讓一家人能搭飛機回到河北，但她不滿該名導遊迄未道歉，也沒有收到任何處理結果。麗江文旅局則稱此事已立案處理。

封面新聞報導，田女士表示，該旅行團是她提前一個月花費1萬7000元左右訂的，旅行社當時承諾春節不漲價，並簽了合同；出發後，前兩天一家人玩得很開心，吃住都滿意，但到了第三天，導遊帶旅行團到麗江一個賣玉器的地方，導購員熱情介紹，一款玉器標價2萬元，另一款標價5萬元，因為她沒辦法確認貨物值不值得這個價，就跟導遊說不買，沒想到導遊卻跟田女士說，不買就必須下車離團。田女士把自己被趕下車的影片發到網上，引起廣大關注。

據報導，田女士當下打電話到當地文旅局投訴，也報了警，隨後田女士一家被轉移到另一個旅行團，原本以為可以繼續春節旅行，但因為她之前發布的視頻，前後兩家相關的旅行社都要求她刪除。田女士表示，視頻並非她自己刪除，而是被人以侵犯名譽權和肖像權投訴。

在麗江文旅局的協調下，田女士一家人已搭機離開雲南回到河北，但她至今未收到處理結果。田女士說，她不想給雲南旅遊帶來負面影響，「除了沒收到導遊的道歉，對麗江文旅局和旅行社的態度很滿意。我們只是普通老百姓，不想再因為這事被打擾了，只想事情盡快有個結果。」

田女士一家被要求換車 。(視頻截圖)
田女士一家被要求換車 。(視頻截圖)
田女士一家被帶到玉器店。(視頻截圖)
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