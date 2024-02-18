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春節南北「互換過年」23.1億人流創新高 出境遊創近4年峰值

中國新聞組／北京18日電
春節假期遊客在廣東汕頭觀看英歌舞。（中新社）
春節假期遊客在廣東汕頭觀看英歌舞。（中新社）

昨天是龍年春節假期最後一天，總計春節連假八天全社會跨區域人員流動量累計23.1億人次，再創新高。攜程數據顯示，春節假期，國內景區門票訂單同比增長超六成，境外景區門票訂單較2019年增長超130%。去哪兒數據顯示，春節假期中國遊客足跡遍布全球125個國家，覆蓋全球1754個城市，國際機票預訂增量高達14倍。

攜程17日發布的「2024龍年春節旅行報告」顯示，春節假期，跨省遊訂單占比57%。南方人去北方看雪、北方人去南方避寒的南北互換當屬一大特色。飛豬統計顯示，飛往廣東、海南、福建等南方地區溫暖過年的「避寒遊」，以及飛往黑龍江、吉林、河北等北方地區的「過雪年」最火爆，預訂量同比去年增長105%。

澎湃新聞報導，途牛數據顯示，春節期間，去博物館開啟「尋龍之旅」成熱門選擇，故宮博物院、南京博物院、廣東省博物館、蘇州博物館、三星堆博物館等均出現人數約滿情況。同時，全國多家文博機構也推出龍年主題展和文化活動。

香港文匯報報導，各大景區、文博機構預約難，熱門餐廳等位長龍不斷……這是不少民眾的感受。「我和父母特地去南京看秦淮燈會，雖然到處都是人，吃飯住宿都很緊張，但現場觀看確實挺震撼的，有一種穿越的感覺。」江蘇南通的高中生黃同學大年初三到南京開啟古都「穿越」之旅。同時，她還通過不斷刷票「搶」到侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館的門票。

另據澎湃新聞報導，受習俗、生活習慣等影響，回老家選擇住酒店成為新趨勢。攜程數據顯示，縣城酒店訂單同比增長超六成，在酒店訂單總量前200的縣城中，江西浮梁、山西渾源、黑龍江五常、福建閩侯、廣西憑祥等酒店訂單均同比增長超兩倍。

攜程報告還顯示，隨著一系列入境遊便利化政策的出爐，今年春節中外遊客「雙向奔赴」，出境遊、入境遊訂單均超過2019年同期，尤其入境遊較2019年增長48%。

春節期間，出境攜程用車訂單較2019年增長53%，境外景區門票訂單較2019年增長超130%。其中，新加坡、泰國、馬來西亞等「星馬泰」免簽國家旅遊訂單增長較高，合計較2019年增長超三成。

另外，今年春節假期國內機票價量齊升，據攜程17日的報告顯示，更多人選擇乘飛機返鄉，機票訂單同比增長明顯，國內單程含稅機票均價約1200元，同比上漲近兩成。此外，據去哪兒平台統計，今年春節中國遊客的足跡遍布全球125個國家，國際機票預訂增量高達14倍。

春節假期中國遊客足跡覆蓋全球1754個城市，圖為中國遊客在埃及開羅國際機場舉行的...
春節假期中國遊客足跡覆蓋全球1754個城市，圖為中國遊客在埃及開羅國際機場舉行的「歡迎中國遊客來埃及過大年」儀式上合影留念。（新華社）

博物館 新加坡 香港

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