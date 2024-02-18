春運返程寒潮再襲 甘肅瓜州逾2萬旅客滯留

甘肅瓜州受降雪天氣影響，目前已滯留2萬餘名旅客。（取材自央視新聞）

春運返程高峰再遇寒潮，多地暴雪凍雨。受降雪天氣影響，甘肅瓜州有2萬餘名旅客滯留，開往新疆 列車也因大風中途折返；新疆高速遭遇風吹雪，彷彿現實版「流浪地球」，沙塵暴 造成部分高速服務區的車輛擋風玻璃被揚起的沙石砸到碎裂，天空還一度呈現赤橙色。

中新社報導，中央氣象台昨發布寒潮黃色預警，大部分地區自西向東、自北向南先後出現劇烈降溫。新疆北部地區16日起已出現強降雪，局地降幅超過20℃，阿勒泰地區富蘊縣吐爾洪鄉最低氣溫達-41℃。全區31個氣象觀測站出現暴雪。強風和揚沙使新疆南部多個機場當日航班取消，昨全日估計有54列客運列車運。

據中華網，新疆暴雪大風寒潮，返工高速路上遭遇「風吹雪」，彷彿現實版「流浪地球」，揚起的沙石還打破多輛服務區裡車輛的擋風玻璃。另昨19時17分，新疆且末縣氣象台發布沙塵暴紅色預警信號，昨夜到今天白天，多地將出現能見度小於50米的特強沙塵暴天氣。有遊客在吐魯番連霍高速上遭遇沙塵暴，上午10點半就不見天日，天空一度呈現赤橙色。

沙塵、大雪阻擋不少旅客的返崗路。央視新聞報導，據阻根據甘肅省瓜州縣人民政府新聞辦公室統計，截至17日22時，瓜州縣共有2萬餘名外地旅客因此滯留，已安置1.8萬名。當地緊急調度賓館、酒店床位6000張，學校提供宿舍床位1700張，並同步協調各酒店在會議室、餐廳提供臨時休息處。