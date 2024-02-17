農曆新年 英媒：漸成世界性節日

中國農曆龍年春節，英國倫敦舉行多種活動慶祝，圖為11日倫敦市中心的特拉法加廣場的舞獅表演。（新華社）

英國廣播公司網站2月14日刊發題為「熱鬧的農曆新年慶祝活動本周開啟，範圍遠不止中國」的報導稱，農曆新年又稱中國新年或春節。今年，世界各地的人都在2月10日凌晨敲響了龍年的鐘聲，慶祝農曆新年的到來。

環球時報報導，以下是世界各地拉開龍年序幕的不同方式。

澳洲 ：在雪梨和墨爾本等城市，龍舟賽、熱鬧的街頭集市和文化表演吸引了成千上萬的民眾。在雪梨的農曆新年活動上，燈籠、藝術裝飾和亞洲美食攤位點亮了這座城市。

英國：貝爾法斯特2月4日舉行了農曆新年慶祝活動。利物浦從2月9日至11日舉行了多場活動。2月10日，在倫敦唐人街、特拉法爾加廣場和國家海事博物館，各種工坊、演出和親子活動集中舉行。蘇格蘭中國文化公益協會將於2月18日在格拉斯哥的喬治廣場舉行一年一度的中國新年慶祝活動。

美國：2023年6月，科羅拉多州將農曆新年這一天確定為該州的假日。之前，加州 州長紐森於2022年寫信給州議會說：「將農曆新年這一天定為州假日是對美國亞裔給加州帶來多樣性和文化內涵的認可，也為所有加州人參與農曆新年創造了機會。」

在美國其他地區及整個北美，人們在農曆新年期間看重與家人的團圓，還會遵守送紅包和年夜飯吃魚等由來已久的習俗。

印尼 ：印尼農曆新年定為公共假日。新年大餐尤為特別，因為它讓家人團聚在一起。在雅加達或巴厘島，很多餐廳以自己的方式傳遞龍年精神。比如，2月9日到29日，雅加達麗思卡爾頓酒店的餐廳將推出由華人行政主廚設計的中國美食體驗。

柬埔寨：在柬埔寨金邊等城市，普遍會舉行新年慶祝活動，包括將寺廟裝飾一新、以舞獅的方式驅邪避災、燃放煙花爆竹等。柬埔寨的農曆新年慶祝活動通常持續三天，在此期間，柬埔寨人每天以特有的舞蹈和遊戲來迎接新一年的興旺與歡樂。