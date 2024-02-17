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中C919國產客機首次飛出國門 將現身新加坡航空展

記者陳宥菘／綜合報導
中國商飛一架C919客機15日抵達新加坡，即將參加20至25日舉行的2024年新加坡航空展，這是中國國產大飛機C919首次在國外亮相。（取材自央視）
中國商飛一架C919客機15日抵達新加坡，即將參加20至25日舉行的2024年新加坡航空展，這是中國國產大飛機C919首次在國外亮相。（取材自央視）

央視報導，中國商飛一架C919客機已在15日抵達新加坡，即將參加20至25日舉行的2024年新加坡航空展。中國商飛表示，這是國產大飛機C919首次在國外亮相。

來源：YouTube

C919客機曾於去年12月中赴香港進行為期六天的訪問，當時C919客機在維多利亞港上空進行飛行展示，吸引大批香港民眾「接機」，一睹風采。

香港大公文匯網報導指出，此次新加坡航空展共有五架中國製飛機參展，包括兩架C919飛機、兩架ARJ21客機及一架ARJ21貨機。

其中包含中國商飛的一架C919和一架ARJ21飛機、印尼翎亞航空的一架ARJ21客機和中原龍浩航空的一架ARJ21貨機，截至16日，這四架飛機已飛抵新加坡。此外，已投入商業運營的東方航空C919也將於近日飛抵樟宜機場參展。

C919大型客機是中國首款按照國際通行適航標準自行研制、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機，採用單通道窄體布局。最多可容納168個座位，最長航程為5555公里，同級對標波音737及空中巴士A320。至於ARJ21則是中國商飛首架自主生產的渦扇支線客機，通常用於較短航線的飛行任務。

C919於去年5月28日首次展開商業航班飛行，由東航執飛。新華社當時稱，此事標誌中國民航商業營運的國產大型客機「正式起步」。

中國民航局上月4日召開全國民航工作會議時提出，要推進中美直航航班大幅增加，並推動C919「走出國門」。

截至目前，中國商飛生產的四架C919已正式交付東方航空。在今年的春運季中，四架C919「飛足馬力」，在1月26日春運第一天，共執行京滬、滬蓉兩條航線的10個春運航班，累計承運旅客1274人次。據報導，不少乘客專門挑選C919執飛的航班出行。

新加坡 香港 東方航空

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