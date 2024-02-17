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杭州男專養變異魚 「黃金清道夫」一條十幾萬

中國新聞組／北京17日電
金色的清道夫。（取材自北青網）
金色的清道夫。（取材自北青網）

前段時間，在廣州的世界龍魚錦標賽上，一條龍魚拍出108萬（人民幣，下同，約15萬美元）的高價，引發熱議。事實上，在中國水族圈有一群人專門買賣稀有的變異、特殊顏色品種，價格動輒幾十萬、幾百萬，杭州臨平的Z先生就是一名這樣的資深玩家。

北青網報導，Z先生養動物的眼光一向很高，他曾特地開20多小時的車趕去福建，花十幾萬收購來一條白色的鰻魚。Z先生說，這個變異的機率僅十萬分之一，全中國可能就這麼一條，因此花再多錢都值得。

在廣州舉行的世界龍魚錦標賽上，獲得全場總冠軍的龍魚被賣出108萬元人民幣天價。（...
在廣州舉行的世界龍魚錦標賽上，獲得全場總冠軍的龍魚被賣出108萬元人民幣天價。（取材自北青網）

十幾年前，他曾花32萬從泰國收購來一條稀有的白子黑帝王魟，後來轉手就賣了37萬。2016年，一條類似的魚估值300萬元。

如今Z先生家裡養了40多個稀缺品種的「清道夫」，白色、金黃色、波點、黑白條紋等，都是變異的稀缺品種，每條價值都要十幾萬。

Z先生特地開了20多小時的車趕去福建，花十幾萬收購來一條白色的鰻魚。（取材自北青...
Z先生特地開了20多小時的車趕去福建，花十幾萬收購來一條白色的鰻魚。（取材自北青網）

不過Z先生強調，這個圈子很不穩定，好的時候轉手賣幾條珍貴的魚，就能入帳上百萬。但也要看運氣，有可能一夜全部死亡，幾年的心血付諸東流，還背上一身債。

Z先生說，他踏入水族圈並不是為了賺錢，完全就是熱愛。他原本是一位職業經理人，工作體面，薪資豐厚，但他工作幾年攢了幾百萬後，毅然辭職轉職飼養員。

價值百萬的金頭閉殼龜。（取材自北青網）
價值百萬的金頭閉殼龜。（取材自北青網）

這些魚需要非常耐心又精細的照顧，每天早晚換水，水還必須是燒過放涼的水，吃的也是河蝦、蚯蚓等。

入圈20多年，Z先生花費了無數金錢、精力，從事熱愛的事業，認識一群志同道合的朋友，在Z先生的家人看來：開心最重要。

十幾年前，Z先生曾花32萬從泰國收購一條稀有的白子黑帝王鰩，後來轉手就賣了37萬...
十幾年前，Z先生曾花32萬從泰國收購一條稀有的白子黑帝王鰩，後來轉手就賣了37萬。（取材自北青網）

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