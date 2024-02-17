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女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

中國新聞組／北京17日電
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

中國知名連鎖火鍋店海底撈又遭惡搞。廣東網紅女主播「安琪兒」日前穿肚兜到一家海底撈包廂拍攝情色影片，她甚至用筷子夾火龍果後摩擦下體，並吐舌舔拭。影片上網後引發輿論譁然，批網紅為了流量沒有底限，還有人爆料稱她疑有B肝，嚇得眾網民質疑海底撈的食品衛生。海底撈則回應稱已報警，食品安全放心，迅速且俐落的處置態度讓網友點讚。

來源：YouTube

綜合媒體報導，該名網紅是在廣東廣州芳村爆紅的「安琪兒」。視頻中，「安琪兒」脫掉外套後，裡面僅穿一套紅色性感肚兜，她用筷子夾起火龍果並拿到下體摩擦，接著吐舌舔拭，舉止大膽讓人瞠目結舌。

有網友在店家評論區留言，並配上打碼圖片說，「她有乙肝啊，還有X病啊，救命啊，誰還敢去你們店裡吃飯，現在想起來都覺得噁心」。

視頻流出後，網友痛批「安琪兒」，「穿衣自由你自由自己的，怎麼還去餐館瞎搞，讓人以後去海底撈都有陰影，不敢吃了」、「那是公共場合，餐廳的餐具啊！根本沒有任何素質可言」。也有些人擔心海底撈的食安問題，「把餐具放在隱私部位？這讓我們怎麼放心去消費」、「海底撈名聲太高，在這裡做一些事情，可以令自己迅速走紅」。

事後，「安琪兒」將相關帳號註銷，但一些死忠粉絲還是保留了她的「足跡」，尤其是這段位於海底撈的不雅視頻。

事件延燒後，海底撈官方回應稱「已經報警處理」，海底撈稱，門市一直嚴格執行清潔消毒，會保障顧客用餐的安全，快速的公關態度受到網友好評。有網友說，「海底撈的回應也太給力了，竟然已報警處理了，大家對於食品衛生安全可以放心了」。

據了解，這已不是「安琪兒」第一次出軌行為惹議，2022年左右，她曾因為用軟件「yp」登上熱搜，直播的時候屢次違規，穿著非常暴露。有粉絲分享，安琪兒曾穿紅色網狀衣服，以及將額頭上面全部剃光、在地鐵站與男友舌吻等方式吸引關注，建議應該封殺。

安琪兒舔食放在下體摩擦後的火龍果。（視頻截圖）
安琪兒舔食放在下體摩擦後的火龍果。（視頻截圖）

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