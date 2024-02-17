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員工試吃筷進鍋攪惹議 許昌胖東來炒人

中國新聞組／北京17日電
2月16日，一則影片在網路上流傳，胖東來一名女員工用筷子從一個煮麵條的鍋中嚐了一口麵條，沒有清洗，就把用過的筷子在煮麵鍋裡進行了攪拌。（視頻截圖）
2月16日，一則影片在網路上流傳，胖東來一名女員工用筷子從一個煮麵條的鍋中嚐了一口麵條，沒有清洗，就把用過的筷子在煮麵鍋裡進行了攪拌。（視頻截圖）

河南許昌胖東來美食城爆出食安問題，有人拍到員工在試吃麵條後，筷子沒有清洗就直接伸到鍋裡攪拌。胖東來回應稱，這是春節期間加班，餐飲部的員工在為加班的人準備員工餐。因員工未依照標準來操作，胖東來開除該員工，並進行了閉店整改，並表示調查清楚後會對事情進行詳細的公示。

綜合媒體報導，視頻顯示，2月15日大年初六，胖東來復工營業的第二天，有人在許昌胖東來的美食城拍到了一名員工，在煮麵的時候用筷子撈起了一根麵，蹲在地上嚐了一下，然後筷子沒有清洗就又在鍋裡攪拌了起來。

胖東來16日發布關於「美食城員工製作員工餐未按標準試吃」的情況說明稱，該影片中試吃員工當時在火鍋環島操作台內製作當天員工餐炸醬麵，經查看監控及與當事員工進行核實，員工在製作時，從煮麵桶中撈出麵條入口嚐過後，未更換筷子便繼續使用在鍋中攪麵，未按照試吃標準進行試吃，此行為屬於嚴重食品加工安全事故。胖東來表示，對當事員工解除勞動合同，並對火鍋檔口進行關停，不再做火鍋品類。

看到胖東來的處理後，有網友認為，確實是胖東來這位員工的問題，畢竟餐飲業最為注重的就是衛生問題，儘管做的是員工餐，但鍋是大眾使用的，但不規範的操作出現在明面上，就是很嚴重的問題了。

有不少網友留言維護胖東來，覺得胖東來的後廚十分乾淨整潔。不少網友表示，「這件事非常『嚴重』，必須到西安開一家，接受全西安人民的監督，我們不嫌棄，都可以自己來嚐嚐熟沒熟。」

網傳視頻中，胖東來一名女員工蹲下來用筷子從一個煮麵條的鍋中嚐了一口麵條，沒有清洗...
網傳視頻中，胖東來一名女員工蹲下來用筷子從一個煮麵條的鍋中嚐了一口麵條，沒有清洗，就把用過的筷子在煮麵鍋裡進行了攪拌。（視頻截圖）

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