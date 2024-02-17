2023雨果獎屈服中國審查？內部電郵曝排除暢銷作家「敏感」作品

2023雨果獎頒獎典禮現場。（新華社資料照片）

被譽為科幻文學最高獎項的雨果獎（Hugo awards）去年10月首次在中國成都舉辦，包括「紐約時報 」暢銷書上榜作者、美籍華裔 作家匡靈秀（R. F. Kuang）、加拿大籍華裔作家趙希然（Xiran Jay Zhao）等在內的多位作者被排除資格。最近被曝光的組織方內部郵件內容顯示，原因是上述作家的作品可能觸碰中國敏感話題。

德國之聲中文網引述英國「衛報」報導，今年1月公布的雨果獎2023年評獎有關統計數據顯示，匡靈秀、趙希然等多位作者儘管獲得足夠多的提名以入圍 各自類別的候選名單，但被組織方認定為「不符合資格」，卻未作進一步解釋。這一消息在科幻界引發軒然大波，許多科幻迷和作家表示，擔心該獎項已經受到審查的影響。最新被披露的評委會郵件似乎證實了上述擔憂。

上屆雨果獎評委會主席戴夫‧麥卡蒂（Dave McCarty）去年6月5日在一封郵件近日曝光，郵件寫道：「我們需要特別注意作品中任何帶有敏感政治屬性的內容。如果作品關注了中國、台灣、西藏或其它在中國可能成為話題的內容……就需要引起注意，以便我們判斷將其列入候選名單是否安全，以及法律是否要求我們做出行政決定。」

郵件被雨果獎管理團隊的另一名成員戴安‧雷西（Diane Lacey）透露給了科幻作家和記者巴克利（Chris M Barkley）和桑福德（Jason Sanford），兩人於2月14日在網路上發表了有關報導。雷西曾對巴克利和桑福德表示：「我們被告知要審查主題涉及中國、台灣、西藏或其他可能在中國成為話題的提名作品。讓我羞愧的是，我這樣做了。」

雷西還在郵件中提到趙希然的一部作品被認為是「對中國女皇武則天崛起的重新想像」，她說：「我不知道這在中國是否會是負面的。」趙希然回應表示，「我難以相信管理團隊中的西方成員會選擇心甘情願地參與其中，而不是維護獎項的良好聲譽。」

被排除於候選人名單之外的作者還包括保羅‧威摩爾（Paul Weimer），只因他「曾去過西藏」，但威摩爾表示，自己去的不是西藏，而是尼泊爾，「這甚至不是夠格的政治審查，完全是胡扯」。