2023雨果獎屈服中國審查？內部電郵曝排除暢銷作家「敏感」作品
被譽為科幻文學最高獎項的雨果獎（Hugo awards）去年10月首次在中國成都舉辦，包括「紐約時報」暢銷書上榜作者、美籍華裔作家匡靈秀（R. F. Kuang）、加拿大籍華裔作家趙希然（Xiran Jay Zhao）等在內的多位作者被排除資格。最近被曝光的組織方內部郵件內容顯示，原因是上述作家的作品可能觸碰中國敏感話題。
德國之聲中文網引述英國「衛報」報導，今年1月公布的雨果獎2023年評獎有關統計數據顯示，匡靈秀、趙希然等多位作者儘管獲得足夠多的提名以入圍各自類別的候選名單，但被組織方認定為「不符合資格」，卻未作進一步解釋。這一消息在科幻界引發軒然大波，許多科幻迷和作家表示，擔心該獎項已經受到審查的影響。最新被披露的評委會郵件似乎證實了上述擔憂。
上屆雨果獎評委會主席戴夫‧麥卡蒂（Dave McCarty）去年6月5日在一封郵件近日曝光，郵件寫道：「我們需要特別注意作品中任何帶有敏感政治屬性的內容。如果作品關注了中國、台灣、西藏或其它在中國可能成為話題的內容……就需要引起注意，以便我們判斷將其列入候選名單是否安全，以及法律是否要求我們做出行政決定。」
郵件被雨果獎管理團隊的另一名成員戴安‧雷西（Diane Lacey）透露給了科幻作家和記者巴克利（Chris M Barkley）和桑福德（Jason Sanford），兩人於2月14日在網路上發表了有關報導。雷西曾對巴克利和桑福德表示：「我們被告知要審查主題涉及中國、台灣、西藏或其他可能在中國成為話題的提名作品。讓我羞愧的是，我這樣做了。」
雷西還在郵件中提到趙希然的一部作品被認為是「對中國女皇武則天崛起的重新想像」，她說：「我不知道這在中國是否會是負面的。」趙希然回應表示，「我難以相信管理團隊中的西方成員會選擇心甘情願地參與其中，而不是維護獎項的良好聲譽。」
被排除於候選人名單之外的作者還包括保羅‧威摩爾（Paul Weimer），只因他「曾去過西藏」，但威摩爾表示，自己去的不是西藏，而是尼泊爾，「這甚至不是夠格的政治審查，完全是胡扯」。
2024年格拉斯哥世界科幻大會主席麥卡勒姆-斯圖爾特（Esther MacCallum-Stewart）1月15日發表聲明，就上一屆雨果獎評獎出現的問題向公眾和當事人道歉。她表示，對於提名資格決定是如何做出的，她的團隊並不知情。而參與上屆評獎審查的卡特‧瓊斯（Kat Jones）已辭去2024年雨果獎管理層職務。
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