我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孩子從學校帶回病毒染全家 華人家長1個月感冒4次

27歲無證客販毒屢次被捕 這次法官不准他交保候傳

2023雨果獎屈服中國審查？內部電郵曝排除暢銷作家「敏感」作品

中國新聞組／北京17日電
2023雨果獎頒獎典禮現場。（新華社資料照片）
2023雨果獎頒獎典禮現場。（新華社資料照片）

被譽為科幻文學最高獎項的雨果獎（Hugo awards）去年10月首次在中國成都舉辦，包括「紐約時報」暢銷書上榜作者、美籍華裔作家匡靈秀（R. F. Kuang）、加拿大籍華裔作家趙希然（Xiran Jay Zhao）等在內的多位作者被排除資格。最近被曝光的組織方內部郵件內容顯示，原因是上述作家的作品可能觸碰中國敏感話題。

德國之聲中文網引述英國「衛報」報導，今年1月公布的雨果獎2023年評獎有關統計數據顯示，匡靈秀、趙希然等多位作者儘管獲得足夠多的提名以入圍各自類別的候選名單，但被組織方認定為「不符合資格」，卻未作進一步解釋。這一消息在科幻界引發軒然大波，許多科幻迷和作家表示，擔心該獎項已經受到審查的影響。最新被披露的評委會郵件似乎證實了上述擔憂。

上屆雨果獎評委會主席戴夫‧麥卡蒂（Dave McCarty）去年6月5日在一封郵件近日曝光，郵件寫道：「我們需要特別注意作品中任何帶有敏感政治屬性的內容。如果作品關注了中國、台灣、西藏或其它在中國可能成為話題的內容……就需要引起注意，以便我們判斷將其列入候選名單是否安全，以及法律是否要求我們做出行政決定。」

郵件被雨果獎管理團隊的另一名成員戴安‧雷西（Diane Lacey）透露給了科幻作家和記者巴克利（Chris M Barkley）和桑福德（Jason Sanford），兩人於2月14日在網路上發表了有關報導。雷西曾對巴克利和桑福德表示：「我們被告知要審查主題涉及中國、台灣、西藏或其他可能在中國成為話題的提名作品。讓我羞愧的是，我這樣做了。」

雷西還在郵件中提到趙希然的一部作品被認為是「對中國女皇武則天崛起的重新想像」，她說：「我不知道這在中國是否會是負面的。」趙希然回應表示，「我難以相信管理團隊中的西方成員會選擇心甘情願地參與其中，而不是維護獎項的良好聲譽。」

被排除於候選人名單之外的作者還包括保羅‧威摩爾（Paul Weimer），只因他「曾去過西藏」，但威摩爾表示，自己去的不是西藏，而是尼泊爾，「這甚至不是夠格的政治審查，完全是胡扯」。

2024年格拉斯哥世界科幻大會主席麥卡勒姆-斯圖爾特（Esther MacCallum-Stewart）1月15日發表聲明，就上一屆雨果獎評獎出現的問題向公眾和當事人道歉。她表示，對於提名資格決定是如何做出的，她的團隊並不知情。而參與上屆評獎審查的卡特‧瓊斯（Kat Jones）已辭去2024年雨果獎管理層職務。

2023雨果獎頒獎典禮現場。（新華社資料照片）
2023雨果獎頒獎典禮現場。（新華社資料照片）

華裔 紐約時報 入圍

上一則

歐盟宣布調查中國中車 指涉接受補貼

下一則

任職美企 她返中遭控間諜被捕

延伸閱讀

NBA／落選明星賽 格林、泰托姆改當轉播

NBA／落選明星賽 格林、泰托姆改當轉播
谷歌、雅虎定新規 開始掃蕩垃圾郵件

谷歌、雅虎定新規 開始掃蕩垃圾郵件
皇后區郵件竊盜猖獗 啟動調查

皇后區郵件竊盜猖獗 啟動調查
紐約皇后區郵件竊盜猖獗 驚動國會議員：調查正式啟動

紐約皇后區郵件竊盜猖獗 驚動國會議員：調查正式啟動

熱門新聞

劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
尼格買提則在微博PO照片表示「碎碎平安，我先碎了。」表示歉意。(截取自微博)

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

2024-02-10 10:23
人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝車間裡的新能源汽車產業智能生產線。（中新社）

廣汽53秒裝1輛車 充電5分鐘跑200公里 華媒：「水平超特斯拉」

2024-02-10 01:25
中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第57顆、58顆北斗導航衛星。（中新社）

槓上美國 中國版「星鏈」將發2.6萬顆衛星 料覆蓋整個地球

2024-02-10 01:30

超人氣

更多 >
趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說
每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州
「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者
怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃

怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃