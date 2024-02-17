中轉機票逾2萬元 有人換3種交通工具逃離海南島

今年春節有許多民眾到海南三亞旅遊，收假之際卻碰上機位難求，圖為遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）

日前被萬元（人民幣，下同）回程機票嚇到的海南遊客昨天又受到了驚嚇，據報導，不僅從海南出島的航班一票難求，售價仍繼續一路暴漲，明天（18日）從三亞至杭州的中轉機票價格更已突破2萬元，有遊客買不下手，被迫轉三種交通工具回杭州。面對「出島難」，中國民航局已安排國航、南航及海航三家航司每天平均新增13班次進出三亞因應。

央視報導，自1月26日啟動春運至2月14日以來，三亞機場累計保障航班7468架次，運輸旅客157.4萬人次，旅客吞吐量年增14.32%。隨著進入回程高峰，三亞機場出港客座率接近百分之百。民航局表示，政府關注網路經濟艙機票緊缺、公務艙機票價高的聲音，已要求迅速恢復時刻供給，除上述班次外，同時安排東航 臨時新增每天10班次進出博鰲，滿足旅客春運回程需求。

此外，民航局也協調增加寬體機運作，以增加座位供給。春運期間，三亞機場日均運轉寬體機136班，佔三亞機場總運輸航班量的36%；海口機場日均運行寬體機89班，占海口機場總運輸航班量的13.78%，兩個機場的寬體機運轉量均已超過歷史最高值。

空運以外，中國官方也安排透過陸運疏運。中國民航局表示，已協調海南省政府在三亞站至海口東站每日開行列車47對的基礎上，增加三亞站至美蘭站列車3.5對。增加三亞至海口道路客運班線運力投入，並依客流情況隨時調整、增開班次。

不過，海南出島機票價格仍讓遊客們看得膽顫心驚。據潮新聞報導，18日前三亞至杭州的直飛航班已全部售罄，中轉機票價格已突破2萬元，19日直飛航班經濟艙一票難求，目前只剩公務艙，價格最便宜的需要9160元。

有遊客買不下手，先乘輪船從三海口新海港到湛江徐聞港，再乘高鐵到廣州南，接著搭乘往杭州的航班返杭，三種交通方式周轉花了一天半時間，但兩人加起來只花了5000多元。「回來是真折騰，不過還是挺划算的，相當於比當時（初二）看直飛的機票至少省了一半以上的價格。」