海南出島難 遊客「堵氣」人走車留 有人港口抗議被抓

海南島港口周邊停車場停滿車，空間已經飽和，但是汽車託運要等到3月才放行。(取材自南方都市報)

春節假期今（17日）結束，許多到海南自駕 遊的車主仍因買不到渡輪船票繼續上演「人在囧途」。許多車主因沒假可請必須返崗被迫「人走車留」，而官方又規定3月5日後才能運送，託運公司已因此積壓上千輛無法離島的車輛，新能源車和油車都有。儘管當地表示已增加專班輸運，民怨已引發衝突，有車主在海口秀英港抗議買不到船票被警察抓走，家屬憤而堵路抗議。

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今天是中國春節長假最後一天，海南繼續「出島難」，瓊州海峽汽車渡輪仍是一位難求，到月底前都買不到票，昨天又因大霧一度停航數小時，情況更雪上加霜，據悉待渡車輛達4300輛，隊長約6公里。海口三港（新海港、秀英港、南港）昨預約過海的小客車達19000輛，計畫出島貨車2000輛、旅客12萬人。海口三港各待渡車場已飽和，預計疏運需至少12小時。

綜合上游新聞、中央社報導，其中又以有不得超過載車定額的10%、總數不超過18輛承載限制的新能源車主情況尤其嚴重。不少新能源車主抱怨船票供不應求。16日，據「瓊州海峽輪渡管家」數據，海口新海港至徐聞港的新能源車輪渡票，2月16日至3月1日的票均已售完，3月2日僅剩1張，3月3日之後的票暫無法購買。

重慶籍的新能源車主朱女士表示，來海南後，他們就試圖在網上購票，但蹲守多天，一直顯示無票，「我入住的酒店停滿了新能源車，大家無法離島，擔心影響節後上班和孩子上學。」另一名車主石先生表示，2月16日至3月1日的票都沒了，「難道我們要滯留海南島至少10多天？」。

有車主選擇人坐船過海，車暫放於海南，等春運高峰期結束，再找託運公司託運回去。但一位負責從海口到廣東徐聞的託運公司工作人員表示，因政策原因，3月5日後才能接單，但許多車主已將車開到公司附近停放，「已停了上千台」，新能源車和油車都有。