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北方滑雪教練赴浙江淘金 3個月可掙4萬元

中國新聞組／北京16日電
教練教學員如何使用滑板。（取材自都市快報橙柿互動）
教練教學員如何使用滑板。（取材自都市快報橙柿互動）

雪季裡有春節假期，也是北方滑雪教練們的「金塊季節」。每年冬天，一大批滑雪教練從東北候鳥式「飛」到浙江工作。每年冰雪季，浙江省冰雪運動年體驗人次達150萬-200萬，有的教練三個月可以收入4萬多元（人民幣，下同）。

都市快報橙柿互動報導，安吉雲上草原滑雪場是南方最大的戶外雪場，今年冬季以來，雲上草原平時每天要接待遊客5000餘人次，春節期間在1萬3000人次左右。

陳景陽是黑龍江鶴崗師範高等專科學校大三學生，這是他跟著團隊來南方當教練的第三個寒假。 「鶴崗師範」就是雲上草原雪場的教練團，帶頭人是1985年的安吉雲上草原滑雪學校校長、鶴崗師範高等專科學校行政幹部蘇延龍。

「我們團隊有400多個人，基本上都在雲上，其中80%是北方人，最小的18歲，最大的40多歲，平均22-23歲。男女比例7∶3左右」蘇延龍說。

這個團隊是2009年成立的，最開始只有四個人。 15年來，他們輾轉寧波商量崗、臨安大明山還有溫州湖州等雪場，現在在雲上草原已待了五個年頭。「滑雪教練很辛苦，從早上9時到晚上8時左右」、「浙江客人每年都在增多，去年一個雪季最好的教練三個月可以賺到4萬多元。」蘇延龍坦言，他們絕對是浙江滑雪產業的受益者。

姜國峰帶領杭州雪極星滑雪學校教練。（取材自都市快報橙柿互動）
姜國峰帶領杭州雪極星滑雪學校教練。（取材自都市快報橙柿互動）

1982年的姜國峰，哈爾濱人，四年前來浙江工作，現在是杭州雪極星滑雪學校的校長。雪極星2023年新開，這裡的30人教練團隊，25人都來自北方，省隊國家隊退休有3人。

杭州雪極星滑雪學校的30人教練團隊，25人都來自北方。（取材自都市快報橙柿互動）
杭州雪極星滑雪學校的30人教練團隊，25人都來自北方。（取材自都市快報橙柿互動）

「這幾年想要擠進南方教練市場的北方院校學生真的很多，我郵箱裡有1000多份簡歷。」姜國峰說，滑雪教練每天工作8小時，教基礎課程的教練月收入約8000元左右，而高水準的可以拿到1.5-2萬。加上好多南方客人還會跟著姜國峰去北方「滑雪式旅遊」，費用約3000多一個人。

龍之夢滑雪場是2023年十一開幕，是長三角超大的滑雪、娛雪室內場館。

95後代春亮是遼寧瀋陽人。在老家原本開超市，冬季兼職滑雪教練。代春亮說，南方人上課喜歡拍照拍視頻，所以他們除了教滑雪，還得兼職攝影師、佈景師、攝影編導。「有的男生會說，老師你不需要把我教得多專業，但一定要把我拍得很帥。」

現在代春亮不僅熟練「刷爆小紅書的滑雪拍照姿勢」，還學會如何呲雪牆拍照，一晚最多能剪20多個滑雪視頻，他甚至摸索出了vlog運鏡的方法。

退休 小紅書

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