甘肅男縣城開露營場 5個月就賺60多萬元

張琦開設的露營地。（取材自時代財經）

在甘肅 的這座小城裡，如果沒有進入政府、學校、國企、醫院這樣的編制單位，「做買賣」幾乎是當地年輕人可以實現彎道超車的唯一一條路。去年夏天，張琦（化名）在這座家鄉小城與朋友合夥開了一家露營地，在第一年開放的五個月，就賺了60多萬元（人民幣，下同）。

時代財經報導，甘肅氣候乾旱卻四季分明，尤其是夏季，氣候並不炎熱。相比沿海發達城市，甘肅並沒有很多採購露營專用的帳篷、椅子等專業戶外設備的地方。營地開設後，張琦起初希望吸引那些喜歡打卡拍照、消費「時髦場所」的年輕人，不過後來他也在食物選擇、營地背景音樂等方面，加入了家鄉的樸素食物和可以進行大合唱的流行歌曲，降低了對「精緻」、「高大上」的要求。

張琦的營地第一年的開放時間是5月到10月，10月下旬的甘肅，氣候已經不適宜長時間在戶外。那五個月的流水大概是170萬元，除去成本和其他合夥人的股份，張琦賺了60多萬元。

而在張琦開設露營地後的兩周內，周邊就有了三、四家相似的場所。張琦總結了一條創業經驗，「所有從大城市複製過來的生意，永遠都有人和你一起開始，是不是第一家其實並不重要，能不能與當地的風土人情結合起來才是關鍵。」張琦說，周邊有露營地，價格更高，也更精緻，更像真正的「小紅書 」模版，但人潮卻很少，主要原因還是在「水土不服的粗暴複製」。

10月後，張琦在籌備婚禮的同時物色了另一個項目，冬季需要開設新的生意，他認為餐飲也許是一條路。

春節假期快要結束了，已經歇了半年的張琦計畫等天熱一些再升級營地，與此同時，他也知道，今年夏季的競爭將更加激烈。