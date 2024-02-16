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春節沒過完雲南農民工返滬復工「種一輩子地，想出來多賺點錢」

中國新聞組／北京16日電
返崗復工航班15日降落在上海虹橋國際機場，來自雲南的108名返崗復工人員順利抵滬。（取材自澎湃新聞）
返崗復工航班15日降落在上海虹橋國際機場，來自雲南的108名返崗復工人員順利抵滬。（取材自澎湃新聞）

春節還沒過完，就有不少務工人員急著返崗賺錢。百餘名來自雲南的務工人員15日抵達上海虹橋機場，其中一對雲南中年夫妻說，他們種了一輩子地，「還是想出來多賺點錢」。他們一下機就受到當地人社局及相關企業拉橫幅熱烈歡迎，因為部分行業在春節期間特別缺工，節前就啟動了千里送崗保用工工作，來接機是為確保務工人員送到廠門口。

澎湃新聞報導，正月初六下午4時許，隨著返崗復工航班平穩降落在上海虹橋國際機場，來自雲南的108名返崗復工人員順利抵滬。他們戴著「滬滇勞務協作 上海歡迎您」小紅帽從機艙走出，臉上洋溢著喜悅和期待。

等候在接機口的工作人員和企業代表。（取材自澎湃新聞）
等候在接機口的工作人員和企業代表。（取材自澎湃新聞）

早已等候在接機口的上海市人社局及長寧、閔行、靜安、寶山、嘉定五區人社局的工作人員和相關企業代表手持「滬滇情深、攜手共進、上海歡迎您」等橫幅和接機禮包，熱情迎接這些遠道而來的「親朋好友」。

53歲的李繞仙和57歲的張文初是一對夫妻，這是他們第一次來上海。「我們種了一輩子地，還是想出來多賺點錢。」李繞仙說，節前，上海就有「招聘團」到雲南紅河宣講，他們兩口子看中了電子廠的流水線工作，也已經通過遠程培訓，到了地方就能上崗。

24歲的李元妹也是第一次來上海，「這次和朋友一起來，也是受她們的鼓勵」，李元妹說。

上海市人社局透露，年前，市、區人社部門已為這批返崗復工人員「一對一」落實了工作崗位。他們抵滬之後，人社部門將會同用人單位把他們安全送達在滬居住地，安心返崗復工。

近年來，部分行業企業在春節期間的用工緊缺現象突出，成為企業的一大困擾。2024年，長寧區人社局搶抓春節前後勞動者換崗流動高峰期和企業復工復產關鍵期，組建工作隊赴雲南紅河州開展各類招聘送崗活動。早在春節前，上海已啟動千里送崗保用工工作。以長寧區人社局為例，開展15場招聘活動，把2600多個崗位送到雲南勞動者身邊。

上海市就業促進中心主任周國良指出，節前，上海已對接六批務工人員上崗，集中在餐飲行業。節後，上海發揮政策調節作用，將組織10批左右務工人員「點對點」對接，將部分偏遠地區、部分行業返崗人員從家門口送到廠門口。

復工 就業

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