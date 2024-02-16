酷似易烊千璽 杭州小伙當私廚 除夕1晚趕9場

丁堯神似易烊千璽。（取材自杭州日報）

私廚上門是近年流行的餐飲消費新形式，今年春節特別夯。杭州26歲小伙丁堯與他的私廚團隊僅除夕當晚就接到9份訂單，農曆新年期間更是天天爆滿，訂單已排到3月份。丁堯的收入也從最低月薪7000元（人民幣，下同），現在最高月入5萬多元。丁堯的創業故事衝上微博 熱搜，很多網友好奇「除夕一晚接9場」是怎麼做到的。

杭州網報導，1998年的丁堯瘦瘦高高的，外型神似易烊千璽。2022年底，丁堯在一次偶然機會接觸了上門私廚，他發現上門私廚對菜品的精致度和烹飪做法要求更高。自己是科班出身，高中和大專選擇的都是烹飪專業，也有職業資格證書。除了簡單的家常菜，還可以根據顧客需求定制西餐、日料、粵菜和甜品。

他索性轉行做私廚，收入也從最低月薪7000元，發展到目前最高月入5萬多元。去年開始，丁堯還在各個平台上開始分享自己的私廚帖子，也收獲了不少粉絲，除了杭州周邊甚至在寧波和揚州都有客戶。

據了解，私廚上門燒飯有兩種形式，一種是提供燒飯服務，定好菜單廚師給出食材和調料的採購清單，市民自備食材、調料，廚師就負責到點上門洗菜、備菜、燒菜；另一種是「包工包料」，所有食材備料、上門燒菜、裝盤、上菜都由廚師一手搞定，目前第二種方式比較受大眾接受。

丁堯說，目前接到最豪華的一單，是杭州蕭山一位老板在家辦公司開業慶典，一桌1萬元的餐標，人均1000元，菜色有澳龍、帝王蟹、象拔蚌、四頭鮑魚、東星斑、燕窩。正常情況下，這樣一桌10人份的家宴，6道冷菜、12道熱菜，還有主食、甜品和水果，如果去星級酒店起碼要1萬5000元左右。

丁堯曾在社交平台發過一份給客人燒菜的價格清單，8個人2000元，食材和服務費全包。5個冷盤，11個熱菜，再加湯品和主食，不僅能吃上紅燒肉鮑魚，還有波士頓 龍蝦和珍寶蟹。不少網友都說，「這個賣相和價格，還去什麽酒店」。