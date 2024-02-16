我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍楚撥款2億 補助紐約州民能源費

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

酷似易烊千璽 杭州小伙當私廚 除夕1晚趕9場

中國新聞組／杭州16日電
丁堯神似易烊千璽。（取材自杭州日報）
丁堯神似易烊千璽。（取材自杭州日報）

私廚上門是近年流行的餐飲消費新形式，今年春節特別夯。杭州26歲小伙丁堯與他的私廚團隊僅除夕當晚就接到9份訂單，農曆新年期間更是天天爆滿，訂單已排到3月份。丁堯的收入也從最低月薪7000元（人民幣，下同），現在最高月入5萬多元。丁堯的創業故事衝上微博熱搜，很多網友好奇「除夕一晚接9場」是怎麼做到的。

杭州網報導，1998年的丁堯瘦瘦高高的，外型神似易烊千璽。2022年底，丁堯在一次偶然機會接觸了上門私廚，他發現上門私廚對菜品的精致度和烹飪做法要求更高。自己是科班出身，高中和大專選擇的都是烹飪專業，也有職業資格證書。除了簡單的家常菜，還可以根據顧客需求定制西餐、日料、粵菜和甜品。

他索性轉行做私廚，收入也從最低月薪7000元，發展到目前最高月入5萬多元。去年開始，丁堯還在各個平台上開始分享自己的私廚帖子，也收獲了不少粉絲，除了杭州周邊甚至在寧波和揚州都有客戶。

據了解，私廚上門燒飯有兩種形式，一種是提供燒飯服務，定好菜單廚師給出食材和調料的採購清單，市民自備食材、調料，廚師就負責到點上門洗菜、備菜、燒菜；另一種是「包工包料」，所有食材備料、上門燒菜、裝盤、上菜都由廚師一手搞定，目前第二種方式比較受大眾接受。

丁堯說，目前接到最豪華的一單，是杭州蕭山一位老板在家辦公司開業慶典，一桌1萬元的餐標，人均1000元，菜色有澳龍、帝王蟹、象拔蚌、四頭鮑魚、東星斑、燕窩。正常情況下，這樣一桌10人份的家宴，6道冷菜、12道熱菜，還有主食、甜品和水果，如果去星級酒店起碼要1萬5000元左右。

丁堯曾在社交平台發過一份給客人燒菜的價格清單，8個人2000元，食材和服務費全包。5個冷盤，11個熱菜，再加湯品和主食，不僅能吃上紅燒肉鮑魚，還有波士頓龍蝦和珍寶蟹。不少網友都說，「這個賣相和價格，還去什麽酒店」。

關於未來丁堯說，先給自己定了一個小目標，希望把自己的團隊做大做強，年入百萬。

丁堯團隊製作的私廚宴客菜。（取材自海報新聞）
丁堯團隊製作的私廚宴客菜。（取材自海報新聞）
杭州小夥丁堯和他的團隊做私廚，訂單已經排到了3月份。（取材自杭州網）
杭州小夥丁堯和他的團隊做私廚，訂單已經排到了3月份。（取材自杭州網）

波士頓 微博

上一則

與政府不同調 德企「用腳投票」對中投資119億歐元創新高

延伸閱讀

核桃市幼稚園The Cross School 除夕歌舞慶龍年

核桃市幼稚園The Cross School 除夕歌舞慶龍年
核桃市幼稚園The Cross School 除夕歌舞迎新年

核桃市幼稚園The Cross School 除夕歌舞迎新年
初三「赤狗日」最凶…當心觸犯5大禁忌 恐「又衰又窮」一整年

初三「赤狗日」最凶…當心觸犯5大禁忌 恐「又衰又窮」一整年
解放軍南部戰區除夕發巡航消息 專家：珍珠港事件之鑑

解放軍南部戰區除夕發巡航消息 專家：珍珠港事件之鑑

熱門新聞

劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
尼格買提則在微博PO照片表示「碎碎平安，我先碎了。」表示歉意。(截取自微博)

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

2024-02-10 10:23
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝車間裡的新能源汽車產業智能生產線。（中新社）

廣汽53秒裝1輛車 充電5分鐘跑200公里 華媒：「水平超特斯拉」

2024-02-10 01:25
中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第57顆、58顆北斗導航衛星。（中新社）

槓上美國 中國版「星鏈」將發2.6萬顆衛星 料覆蓋整個地球

2024-02-10 01:30
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
大陸今年最火是祝福語為「龍行龘龘」，但多數人卻不知道「龘」這個字怎麼唸。（圖／取自微博）

中國龍年最火祝福語：龍行龘龘 但「龘」怎麼唸？

2024-02-10 09:20

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」