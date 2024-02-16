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辭房仲直播釣魚 杭州38歲男探300祕境

中國新聞組／杭州17日電
「觀魚」在溫州過年時仍堅持直播。（取材自都市快報橙柿互動）
「觀魚」在溫州過年時仍堅持直播。（取材自都市快報橙柿互動）

杭州38歲網紅「觀魚探釣」原本是一名房屋仲介，2022年辭職轉型為全職釣魚主播。他說，剛開始做直播時，老婆認為他只是貪玩，而且既見不到人，也見不到錢。但一年半來，他已探索了近300個釣點。

都市快報報導，「觀魚」將4平方公尺的自行車庫改造成工作間，牆上掛滿長短粗細不一的線組，貨架上是疊得整齊的餌料、浮漂等釣魚物品。

他說選擇這一行有三個原因：第一，他從19歲迷上釣魚，現在幾乎成了他惟一愛好。第二，杭州是直播的大本營，更容易獲得各種資源和推廣。第三，杭州的釣魚資源太豐富了，無論是水質或環境，都是其他地方無法比擬的。

「觀魚」做的是探釣直播，與多數釣魚主播喜歡在養殖池釣釣鰱鳙、白條等體型大、吃口猛的魚，給人帶來強烈的視覺衝擊和代入感不同，「觀魚」的野釣直播常常半天釣不上一條魚，顯得吃力不討好。

「觀魚」探釣的賣點就是不斷尋找全新的野釣點試釣，讓其他釣客可以「抄作業」，如果不能頻繁上魚就無法提升流量，所以很多探釣主播沒能堅持下來。

他經常在氣溫零下的野外，一個人守在野河邊直播，一邊釣魚一邊哈著熱氣給凍硬的餌料解凍。他說冬天多穿點還能扛得住，夏天最難熬，會頂著三十七、八度高溫出發，沿著河道找尋到合適釣點，然後先打窩，再架起設備調試，等到晚上直播的時候，除了要應付蚊蟲的狂轟濫炸，還要留意蛇出沒。

最近他直播中多了一隻小白狗「白板」，那是他在釣魚時，這隻小狗吃了他釣的魚，最後直接鑽進他的車裡，成了直播間的新進員工。「觀魚」說白板是杭州麻將裡的財神，以後帶上它釣魚，能帶來好運、達成目標。

「白板」成了「觀魚探釣」工作室裡的新進員工。（取材自都市快報橙柿互動）
「白板」成了「觀魚探釣」工作室裡的新進員工。（取材自都市快報橙柿互動）

釣魚 高溫

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