我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

大虧也要賣… 中房企旭輝將賣澳洲資產還債

記者黃雅慧／綜合報導
中國房企旭輝集團14日公告指出，將出售位於澳洲雪梨物業60%權益，以緩解境外流動資金壓力。圖為雪梨歌劇院一景。（路透）
中國房企旭輝集團14日公告指出，將出售位於澳洲雪梨物業60%權益，以緩解境外流動資金壓力。圖為雪梨歌劇院一景。（路透）

中國房企旭輝集團14日公告指出，將出售位於澳洲雪梨物業60%權益，買方為SH South St Leonards Pty Ltd，代價為6630萬澳元（約4328萬美元），旭輝預計，出售事項錄得虧損約5686.7萬港元（約727萬美元）。受到該消息影響，旭輝股票一度跌逾4%。顯示中國房企持續出售海外資產以緩解債務危機。

公告指出，該物業涉及澳洲雪梨聖倫納茲的16幅相連地塊，占地約8700平方公尺，預期將開發為五幢作住宅用途的公寓樓，總建築面積約為2萬2800平方公尺，該物業已取得開發許可，但尚未動工。

旭輝指出，為緩解境外流動資金壓力及為業務營運提供資金，集團一直積極尋求出售境外資產的機會。受澳洲升息及建築成本上升影響，預期該物業的融資成本及開發成本將會上升，因此認為，出售事項可避免產生前述額外成本及境外流動性進一步承壓，並把握於雪梨現行物業市場出售該業權益的良機。

與此同時，旭輝有多個項目進入中國官方融資「白名單」中，財聯社報導，截至4日，旭輝集團確認已有18個項目獲批進入「白名單」，這些項目分布在重慶、昆明、北京、天津、太原、武漢、洛陽、溫州、南寧等城市。這些項目確定能獲得中國銀行的資金援助。

近年中國房企持續賣海外資產以自救。中國另一房企富力地產在6日才宣布向有「重慶李嘉誠」之稱的富豪張松橋出售倫敦九榆樹住宅酒店項目Market Towers，該項目包括兩座大樓，即River Tower及City Tower，共提供437個私人住宅單位，City Tower提供57套經濟型住宅，River Tower內設一家酒店，富力稱出售助減輕負債及利息。

中國房企巨頭碧桂園則持續將海外資產擺上貨架，財新網引述英國媒體React News於1月24日報導指出，碧桂園正在出售其位於倫敦的項目Ailsa Wharf，目前已邀請代理商競價。

經濟觀察報此前引述中國30強房企人士說法指出，房企處置資產目的有三種：一是出售資產以償債；二是通過出售資產剝離負債；三是剝離低效資產和保全優質資產。

澳洲 碧桂園 融資

上一則

北京學者田飛龍：23條立法要把香港管活 非管死香港

下一則

力挺白名單… 5大行融資房企8000項目

延伸閱讀

中國判澳籍作家楊恆均死緩 澳外長：影響雙邊關係

中國判澳籍作家楊恆均死緩 澳外長：影響雙邊關係
虧損也要賣 中國房企旭輝集團出售澳洲資產緩解債務危機

虧損也要賣 中國房企旭輝集團出售澳洲資產緩解債務危機
A股34家房企預告去年虧損 央企、國企占比逐步提高

A股34家房企預告去年虧損 央企、國企占比逐步提高
中國多地房企融資白名單出爐 武漢75.3億美元

中國多地房企融資白名單出爐 武漢75.3億美元

熱門新聞

劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
尼格買提則在微博PO照片表示「碎碎平安，我先碎了。」表示歉意。(截取自微博)

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

2024-02-10 10:23
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝車間裡的新能源汽車產業智能生產線。（中新社）

廣汽53秒裝1輛車 充電5分鐘跑200公里 華媒：「水平超特斯拉」

2024-02-10 01:25
中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第57顆、58顆北斗導航衛星。（中新社）

槓上美國 中國版「星鏈」將發2.6萬顆衛星 料覆蓋整個地球

2024-02-10 01:30
大陸今年最火是祝福語為「龍行龘龘」，但多數人卻不知道「龘」這個字怎麼唸。（圖／取自微博）

中國龍年最火祝福語：龍行龘龘 但「龘」怎麼唸？

2024-02-10 09:20
中國快遞業者「極兔速遞」2022年11月26日高調宣布，聘請梅西成為該公司全球品牌代言人，如今也受梅西香港事件波及。（圖／取自《界面新聞》）

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

2024-02-11 13:44

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機