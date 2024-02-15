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102歲楊振寧偕翁帆北京過年 家中婚紗吸睛

中國新聞組／北京15日電
102歲的楊振寧（右）與妻子翁帆（左）已結婚20年，翁帆腿上坐著一隻貓。(取材自潤果愛吃瓜)
102歲的楊振寧（右）與妻子翁帆（左）已結婚20年，翁帆腿上坐著一隻貓。(取材自潤果愛吃瓜)

「翁帆是上帝給我的禮物」諾貝爾物理學獎得主楊振寧和翁帆婚後，網上對於相差54歲的愛情總是存在各種雜音、質疑。日前楊振寧紀錄片首映，102歲楊振寧的家庭影像也公開，他帶著翁帆回北京的家過年，家中裝潢簡單，庭院裡種著玫瑰，牆上掛著兩人的婚紗照，一副歲月靜好模樣。

楊振寧紀錄片「百年科學之路」日前在北京首映。該紀錄片項目在楊振寧迎來百歲華誕前夕得到他本人首肯正式啟動，紀錄片拍攝、製作、發行都得到楊振寧和翁帆的大力支持。

拍攝過程中，紀錄片製作團隊深入調研了香港中文大學楊振寧學術資料館中2.2萬餘份珍貴史料，包括楊振寧自1944年起發表的文章、信劄、手稿、著作及照片等，這些珍貴史料大部分從未公開過。

製作團隊沿著楊振寧先生的足跡，在清華、普林斯頓、紐約州立大學石溪分校等多地探訪拍攝，並採訪多位熟悉楊振寧工作生活的科學家和親朋好友、同事。楊振寧也公開珍貴史料並授權使用，包括大量他拍攝的影像——他的家庭成員以及他的物理學同行學者。

楊振寧也在自己的家中接受了媒體訪問，並透露他長期居住在清華大學專為他打造的豪華別墅，今年的龍年也計畫與翁帆共同在北京生活。

2004年，時年82歲的楊振寧與28歲的翁帆結婚，兩人的互動一向令網民關注，不少自媒體對視頻中首次曝光的畫面細細評論。

綜合網上自媒體報導，畫面中可以觀察到，這座豪宅內部的設計風格既優雅又大方，大量木質家具和裝飾顯得非常沉穩又有氣質，整體裝修風格也相對簡約而低調。

楊振寧北京豪宅種滿玫瑰花。（視頻截圖）
楊振寧北京豪宅種滿玫瑰花。（視頻截圖）

畫面一轉，牆上展示的楊振寧和翁帆的婚紗照片，這些照片被放置在客廳的顯眼位置。在餐桌旁旁放著一張楊振寧的素描畫，他神采奕奕的直盯著畫面看。

楊振寧家中牆上掛著和妻子的婚紗照。（視頻截圖）
楊振寧家中牆上掛著和妻子的婚紗照。（視頻截圖）

更值得一提的是，這座豪宅的庭院中，種植了大量的紅玫瑰，這極有可能是翁帆的喜好，也有自媒體特別提到翁帆養了一隻黑貓，兩人共築愛巢已20年並沒有生養孩子，養貓的確能帶來生活裡的樂趣。

也有自媒體好奇為什麼豪宅裡沒有楊振寧前妻杜致禮的照片，猜想也許是楊振寧已經102歲了，若是經常看到杜致禮的照片，難免就會想念，從而傷心難過。

102歲的楊振寧。（視頻截圖）
102歲的楊振寧。（視頻截圖）

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