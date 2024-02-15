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哈爾濱開拆冰雪景觀 「技術活」有講究

中國新聞組／北京15日電
迷你挖機開上大滑梯拆雪坡。(視頻截圖)
迷你挖機開上大滑梯拆雪坡。(視頻截圖)

哈爾濱冰雪旅遊在這個冬天徹底火出圈，為旅遊城市中的頂流。不過由於天氣回暖，哈爾濱冰雪大世界、松花江冰雪嘉年華等景區近日陸續發布閉園公告，將逐步拆除出現融化跡象的冰雪景觀，抖音等短片社交平台上出現許多冰雕作品被鏟車拆除的畫面，由於開拆誰先誰後有講究，被指是個「技術活」。

據哈爾濱日報指出，哈爾濱13日最高氣溫已來到攝氏5度，太陽島雪博會透露，目前園區內80%以上的雪雕作品仍可觀賞，完整性維持在90%以上。不過為確保遊客安全和最佳體驗，13日起拆除部分小型雪雕，大型雪雕停止日常修復。

上游新聞報導，哈爾濱的冰雪童話即將迎來終曲，從雪博會開園起一直持續的雪雕「美容」工作也停止了，雪雕修復師李志鵬表示，他的工作內容已從「修復變成了拆除」。

拆除冰雪景觀和建築，是一個馬虎不得的「精細活」，保證安全是重中之重。哈爾濱冰雪大世界的整個拆除過程，要歷時20天左右，每處冰景的拆除都要進行精密的計算。

據報導，高大的冰雕需要先用挖土機破拆，預測好位置和滾落方向後，用挖土機的鐵臂先拆除冰景的下半部；隨著底座被掏空，一座巨大的冰景轟然倒地。而拆除雪雕，則需要用大型機械一層層將雪刮掉，過程彷彿是用巨型冰鏟刮取冰淇淋。

哈爾濱冰雪嘉年華營運主管何禮表示，運走所有娛樂設施後，工作人員還要拆電線、燈帶、木棍、鐵絲等，最後裝袋後統一用車拉走。

近日，挖機開拆冰雪景觀引發廣泛關注。（齊魯晚報果然影片截圖）
近日，挖機開拆冰雪景觀引發廣泛關注。（齊魯晚報果然影片截圖）
由於黑龍江哈爾濱城區氣溫回升，哈爾濱松花江冰雪嘉年華、哈爾濱冰燈藝術遊園會等多個...
由於黑龍江哈爾濱城區氣溫回升，哈爾濱松花江冰雪嘉年華、哈爾濱冰燈藝術遊園會等多個冰雪遊景區開始拆除設施。圖為停止開放的哈爾濱冰鏡王國景區。（中新社）

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