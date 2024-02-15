回誰家過年? 男邊開車邊吵架…怒把妻兒丟杭州高速路服務區

民警發現被丟包的小孩。(取材自都會快報橙柿互動)

大年三十下午，杭州杭新景高速上車流量大，建德服務區裡突然傳來孩童哭聲。原來是一對夫妻為了「過年回誰家」一事在車上爆吵，憤怒的男子一把將妻子及子女甩在服務區就開車走了。經過員警耐心勸說當和事佬，一小時後，男子終於回頭接回妻女回家過年了。

都會快報橙柿互動報導，正在值班的杭州高速交警的一名交警陳旭發現，一個七、八歲的小女孩獨自站在人群中哭泣。他蹲在小女孩身邊詢問，小女孩哭了好一會兒才說：「爸爸把車子開走了。」經耐心詢問後得知，和小女孩在一起的還有她的媽媽和11歲的哥哥。

小女孩媽媽30多歲，她眼睛通紅，無論警員如何詢問，始終不肯開口說話，警方詢問其老公的聯絡方式，她也不願意說。無奈之下，警方從小男孩方著手，最後聯絡上了他的爸爸。

陳旭說，電話打通後，一開始男子還不肯回來。此時，男子已經從建德服務區離開一個多小時，後經民警耐心勸說才又調頭回來。

報導指出，男子一見到民警就吐露苦水，要民警評評理，他說，「去年是回我老婆家過年的，當時我們說好了，今年回我家過年，可她今年又非要說回自己家」。

兩人為了回誰家過年，在車上吵得不可開交，後來男子遷就妻子，但妻子還是不依不饒，車上一直說個不停。

夫妻倆原打算從嘉興上高速後開車到女方的老家江西，但車上一路爭吵，一直吵到了建德服務區。一肚子氣的男子面對喋喋不休的妻子終於忍不住了，於是，後來就發生了「拋妻棄子」的那段，男子氣不過的開車走了。

民警耐心的安撫男子。不能過年的時候吵架、也不要當孩子面前吵，更不能因為大人吵架就把孩子給這樣丟在高速上。最後在民警的勸說下，雙方在服務站吃了晚飯後，決定回繼續回女方家過年。