回鄉過年還有這任務? 晉江大學生被拉去開學子聯誼會

就讀北大的許姓女孩正在分享她自己的學習經驗。（視頻截圖）

過年走親戚是常態，但福建省晉江市永和鎮英墩村靈源房宗族的返鄉應屆大學生們卻在大年初一與宗族開起了學子聯誼會，他們與族內中小學生齊聚一堂，分享交流學習經驗。

極目新聞報導，此事發生在福建省晉江市永和鎮英墩村。該座談會是該村許姓靈源房宗族大年初一舉辦的。共有17名大學生參與交流，其中包括一名北京大學的保研學生。

現場影片顯示，一房子前有一張鋪著紅布的長桌子，桌前坐著幾名許姓男孩女孩，每人面前放著一個桌牌，上面寫著「某某大學」及姓名等信息。另一段影片中，桌牌顯示來自北京大學的一名許姓女孩正在分享她自己的學習感悟，並與更小的學生交流。

英墩村村委會一工作人員指出，這是靈源房宗族第一次舉辦學子聯誼會。因為去年該宗族內有學生保送了名校研究生，大家覺得有必要讓他們向宗族內的高中生、國中生、小學生一起分享一下經驗，有什麼問題還可以進行現場交流。

「靈源房宗族現有200多戶人，祖先以前都住在一個房子裡。」談到舉辦此次活動的初衷，一名活動組織者許先生介紹，去年該宗族考上十幾位大學生，還有多人上了名校研究生，宗親們在一起聊天時，談到可以舉辦這樣一場學子聯誼會，讓已經上大學的學子們將學習經驗和心得分享給還沒有高考 的學弟學妹們，並激勵他們。

許先生介紹，當天共有17名大學生參加座談會，其中包括一位本科廈門大學保研到北京大學的學生。在現場，中小學生也提了很多問題，氣氛不錯，學子們還建了學習交流群，方便以後直接在群內交流。