焦裕祿66歲次子逝世 「大蒜縣長」的靈堂擺設曝光

裕祿次子焦躍進逝世。(取材自林大師說娛)

焦裕祿次子、被稱為「小焦書記」、「大蒜縣長」的焦躍進，因病醫治無效，於2024年2月12日開封逝世，享年66歲。焦躍進曾任杞縣縣委書記、開封市政協主席等職，他簡樸的靈堂照絲毫看不出他曾經是名縣長。開封市汴商聯合會發布訃告，沉痛悼念並深切緬懷。

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河南 商報、極目新聞報導，焦躍進是焦裕祿次子。焦裕祿的故事為人所知，他在河南蘭考擔任縣委書記時所表現出來的親民愛民、艱苦奮鬥、科學求實、迎難而上、無私奉獻的精神，被後人稱之為「焦裕祿精神」。

焦裕祿家屬合影，前排左一為兒時的焦躍進。（取材自半島都市報）

焦躍進在家中排行老五，是焦家後人後來「官」做得最大的一個。焦躍進1976年高中畢業後插隊到蘭考縣，1986年，焦躍進任河南省蘭考縣東壩頭鄉黨委書記。焦躍進像父親那樣訪貧問苦，為百姓解決實際問題，鄉親們都親切地稱呼他「小焦書記」。

焦躍進在一篇自述寫道：在我兒時記憶中，父親總是出門在外忙於工作，常常不在家，也是非常嚴厲的。1964年5月14日父親病逝時我才5歲多，還是一個不懂得流淚的孩子，對於過早去世的父親沒有太完整的印象。電影「焦裕祿」中嚷嚷著要吃紅燒肉，結果被父親罵哭的孩子就是我，這是一個真實的故事。

電影「焦裕祿」中嚷嚷著要吃紅燒肉的孩子就是焦躍進。(取材自林大師說娛)

焦躍進說，1976年高中畢業後，他追尋著父親的足跡，一步一腳印，從下鄉知青、生產隊長到鄉鎮黨委書記，在農村基層摸爬滾打了20多年。在東壩頭這個父親曾灑下過無數汗水的地方，和群眾同吃同住同勞動，群眾都親切地稱他為「小焦書記」。

後來焦躍進到河南杞縣任職，其間他因為進京在王府井大街叫賣大蒜引起轟動，將杞縣大蒜賣到了全國各地而成為「大蒜縣長」。

焦躍進有句口頭禪：「當年父親帶領群眾治窮，如今我要帶領群眾致富。」23年來，杞縣大蒜種植面積由40萬畝擴大到70萬畝，年產量已達90萬噸，種植面積和產量均居中國縣域第一位，大蒜產業總產值達人民幣242億元（約33.6億美元）。

據自媒體「林大師說娛」報導，焦躍進的追悼會13日在河南開封市舉辦，有不少民眾到場致哀。他的靈堂布置得簡單，窗戶下只有一張小桌子，遺照使用工作照，除此之外只有一圈白色鮮花，氣氛簡樸絲毫看不出他曾是一名縣長。14日，焦躍進遺體火化下葬。