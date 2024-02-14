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瘋求財…中財政部抖音變「許願池」 1夜湧入60萬則留言

中國新聞組／即時報導
中國財政部抖音帳號，意外成為許多民眾的求財許願池。（取材自澎湃新聞）
中國財政部抖音帳號，意外成為許多民眾的求財許願池。（取材自澎湃新聞）

中國民間仍保留農曆正月初五「迎財神」的習俗，澎湃新聞報導，中國財政部官方抖音帳號13日發布一則影音，邀請網友「打卡財政部，傳遞財祝福」，不料這則影音下方留言區竟因此成為許多中國民眾求財的「 許願池」。

報導稱，一夜間，網友紛紛打卡財政部接福許願。截至14日20時30分，這則影音的評論區已湧入逾60萬則留言。有網友稱，「初五打卡財神爺，迎財神」。

還有網友留言稱，「我想交45%的個稅，20%的偶然所得稅，五險一金，周末雙休，周三單休，年假正常，年終獎下限翻倍無上限，無副作用，財富自由，時間自由，人情自由！」

但為什麼要許願繳交45%的個人所得稅？這是因為中國個人所得稅採累計稅率，深圳新聞網指出，最高一級，也就是全年應納稅所得額超過96萬人民幣（約美元）的部分，稅率為45%。

中國各地大年初五都有「迎財神」活動，圖為山東臨沂沂南縣一座財神廟，14日「財神」...
中國各地大年初五都有「迎財神」活動，圖為山東臨沂沂南縣一座財神廟，14日「財神」現身為遊客送福。（新華社）

除了到中國財政部帳號留言許願，位於杭州北高峰山巔，有「天下第一財神廟」之稱的杭州靈順寺，初五天未亮便已湧入大批準備登門求財的民眾。

杭州日報報導，網友「米秋米秋」初五凌晨3時就來到北高峰山腳下，準備爬山上財神廟，結果到場才發現，現場早已是人山人海。

「米秋米秋」說，他每年初五都是起個大早來迎財神。14日凌晨2時40分左右，他從良諸文化村出發，本想從老東嶽上山，結果今年上山入口要5時才開放，車開不到停車場，只能再到北高峰上山，那時候採才凌晨3時多，原以為自己到得算早的，沒想到現場已經這麼多人。

報導稱，截至14日早上7時，北高峰景區已累計接待遊客約700人次。

初五天未亮，許多中國民眾已摸黑準備登山前往「天下第一財神廟」—杭州靈順寺求財。（...
初五天未亮，許多中國民眾已摸黑準備登山前往「天下第一財神廟」—杭州靈順寺求財。（取材自潮新聞）

財政部 抖音

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