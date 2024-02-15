中研新一代通信衛星 「太先進 不展示」

圖為中國在2023年7月23日於太原衛星發射中心使用長征2號丁運載火箭，成功將四象01~03星、銀河航天靈犀03星共4顆衛星發射升空畫面。(新華社)

中國加緊低軌衛星的研發，北京海淀的銀河航天方舟實驗室正在開展新一代通信衛星的研發工作，而新一代的衛星將成為6G的重要組成部分。但報導並未展示相關實物圖片，「IT之家」稱未能展示圖片原因在於：「過於先進，不便展示」。

新華社報導，這種新一代通信衛星在一個數平方公尺的平面上既有可以通信的天線，又有可以把太陽能轉換成衛星能源的太陽電池片，是一種相控陣天線和太陽翼一體化的通信衛星。

銀河航天首席科學家張世傑表示，上述關鍵技術被稱為「翼陣合一」技術，目前研製團隊已完成「翼陣合一」衛星的二維展開關鍵技術攻關，並將繼續開展翼陣一體化高效散熱、分布式電源等關鍵技術。

而通過將衛星的天線「藏進」太陽翼裡，能大大降低衛星占用的體積和所需的成本，提升多星部署的組網效率。當前，衛星正處於從「超大舊型桌機」向「筆記本電腦」的進化階段，柔性太陽翼可讓衛星具備「超大能源」成為現實，太空 訊息高速公路網絡正在加速建設。

張世傑表示，「面向未來，手機直連衛星技術將是6G通信網絡的重要組成部分之一，衛星面向大眾有望迸發出更多新應用。」

2023年中共 中央經濟工作會議將商業航天納入若干戰略性新興產業，而中國各機構正加速發展航天產業。

國家國防科技工業局新聞宣傳中心抖音 號「中國軍工」在2021年7月發布亞軌道重復使用運載器飛行演示驗證項目首飛取得圓滿成功訊息，不過該視頻內容只有三行文字和背景音，沒有展示具體畫面，引發網友熱議。對此，「中國軍工」在評論區稱：「過於先進，不便展示」。而該文句也成為官方在發布重要技術，但未有具體畫面時的推測。