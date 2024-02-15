「中國深度」傲人 大國重器入地、下海再有新突破

新春伊始，一批大國重器取得新突破。(取材自觀察者網)

新春伊始，中國新一批大國重器取得新突破，「深地塔科1井」鑽探深度已破9900米，最新研發的深海採礦車將進行千米海試。2024年，中國深海裝備領域也將迎來「奮鬥者」號萬米載人潛水器優化調試，及1萬1000米鑽探能力的大洋鑽探船「夢想」號交付。入地、下海打造「中國名片」，令人驕傲的「中國速度」換「中國深度」頂上。

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「深地塔科1井」是中國首個萬米深地科探井，去年5月30日在新疆 塔里木盆地正式開鑽，預計鑽探深度1萬1100米，位於塔克拉瑪干沙漠腹地。

2月13日下午，深地塔科1井鑽探深度已突破9900米，正向破萬米地層衝刺鑽進。這第一口萬米深井採用新換上的鑽石鑽頭，已連續50次取出古老岩石標本。

中國近年在塔里木、準噶爾、四川盆地等超深領域相繼獲得一批重大油氣發現，進一步證實超深層巨大的勘探開發潛力。據地質預測，塔里木盆地萬米深層可能埋藏著儲量豐富的油氣資源。「若這口井一旦獲得突破，將打開萬米之下油氣寶庫，在特深地層形成增儲上產接替領域。」

中國石油 塔里木油田油氣工程研究院院長馮少波表示，經實測，9900米地層溫度現在高達攝氏195度，鑽井液可能會因此高溫 老化。而地層上覆岩層壓力高達230兆帕，相當於2萬多米深的海底承受的壓力，在此種狀態下，隨時在挑戰其的鑽孔工具和鑽井液。

中國第一口萬米科探井「深地塔科1井」鑽探深度已突破9900公尺，正向萬公尺地層鑽進。(取材自央視)

另據央視報導，中國自主研發的深海大國重器有了新突破。萬米載人潛水器「奮鬥者號」迎來全面升級；全球首艘深遠海綠色智慧技術試驗船進入建造階段；大洋鑽探船「夢想號」擁有1萬1000米鑽探能力，預計年底交付。

最新研發的深海採礦車正在進行千米海試前的準備，這台深海採礦車是專用於開採深海多金屬硫化物的「神兵利器」。深海多金屬硫化物是一種富含銅、鋅、金、銀等多種金屬的深海礦產資源，所含金屬是陸地同類礦物的600多倍，極具開採價值。

最新研發的深海採礦車，將是開採深海多金屬硫化物的「神兵利器」。(取材自央視)

杜新光帶領團隊進行深海採礦車的研究已經有十多年了，其中，最難的就是如何讓採礦車能承受深海的超強壓力。隨著深潛器下沉得越來越深，周圍的水壓就會越來越大，當到達3000米的時候，裝備就會承受300個大氣壓的壓力。