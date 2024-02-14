余承東自安徽回深圳 開自家品牌問界M9 手離方向盤挨罰

華為智慧汽車問界M9。（新華社）

中國新能源車競爭激烈，華為 智慧汽車解決方案BU董事長余承東日前發文稱從安徽駕自家品牌問界M9返回深圳、全程1314公里無接管的經歷。他稱自己全程一路智能駕駛，「完全沒有事幹，很輕鬆啊」。但「唯一不爽的地方」，是手指頭還要搭在方向盤上，更因此被自家智能駕駛系統安全檢測 「罰兩次」。該文隨後引起網路批評，轟「知法犯法」。

紅星新聞報導，過去兩年春節，余承東多次駕駛問界的新車型回安徽六安霍邱老家過年。前年的問界M5，去年的問界M7，今年輪到了問界M9。

2月12日，余承東在朋友圈中曬出了從安徽老家駕車返回深圳的經歷。他寫道：「今年大年初三早晨7：05分開M9從安徽老家回深圳。此刻在過九江長江二橋，全程1314公里，已經開了400公里，從出家門開始就全程一路智能駕駛，完全沒事幹，很輕鬆啊！唯一不爽的地方，就是手指頭還要搭在方向盤上(法規要求，不允許長時間離手)，我中間長時間手離開方向盤被罰一次三分鐘，後來又被罰了一次就不給我智能駕駛開了，我只能借下休息區上廁所來恢復智能駕駛，好想把這個離手檢測功能取消啊！」

余承東被網民吐槽知法犯法。（取材自紅星新聞）

余承東還在評論區吐槽說，「法規又滯後技術發展了，應該在DMS攝影機(駕駛員監控系統的縮寫)判斷駕駛員未睡覺就可脫手。」

對此，有網民評論余承東「知法犯法？」、「出事了誰擔責？」

此前公開報導顯示，2021年，一輛某新能源品牌汽車在開啟輔助駕駛功能的情況下，追撞一輛施工輕型貨車，司機林文欽當場死亡，年僅31歲。事件引發社會對「自動駕駛」、「輔助駕駛」概念的討論。