我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

長島國會特殊選舉 民主黨蘇奧齊宣布勝選

余承東自安徽回深圳 開自家品牌問界M9 手離方向盤挨罰

中國新聞組／北京14日電
華為智慧汽車問界M9。（新華社）
華為智慧汽車問界M9。（新華社）

中國新能源車競爭激烈，華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東日前發文稱從安徽駕自家品牌問界M9返回深圳、全程1314公里無接管的經歷。他稱自己全程一路智能駕駛，「完全沒有事幹，很輕鬆啊」。但「唯一不爽的地方」，是手指頭還要搭在方向盤上，更因此被自家智能駕駛系統安全檢測「罰兩次」。該文隨後引起網路批評，轟「知法犯法」。

紅星新聞報導，過去兩年春節，余承東多次駕駛問界的新車型回安徽六安霍邱老家過年。前年的問界M5，去年的問界M7，今年輪到了問界M9。

2月12日，余承東在朋友圈中曬出了從安徽老家駕車返回深圳的經歷。他寫道：「今年大年初三早晨7：05分開M9從安徽老家回深圳。此刻在過九江長江二橋，全程1314公里，已經開了400公里，從出家門開始就全程一路智能駕駛，完全沒事幹，很輕鬆啊！唯一不爽的地方，就是手指頭還要搭在方向盤上(法規要求，不允許長時間離手)，我中間長時間手離開方向盤被罰一次三分鐘，後來又被罰了一次就不給我智能駕駛開了，我只能借下休息區上廁所來恢復智能駕駛，好想把這個離手檢測功能取消啊！」

余承東被網民吐槽知法犯法。（取材自紅星新聞）
余承東被網民吐槽知法犯法。（取材自紅星新聞）

余承東還在評論區吐槽說，「法規又滯後技術發展了，應該在DMS攝影機(駕駛員監控系統的縮寫)判斷駕駛員未睡覺就可脫手。」

對此，有網民評論余承東「知法犯法？」、「出事了誰擔責？」

此前公開報導顯示，2021年，一輛某新能源品牌汽車在開啟輔助駕駛功能的情況下，追撞一輛施工輕型貨車，司機林文欽當場死亡，年僅31歲。事件引發社會對「自動駕駛」、「輔助駕駛」概念的討論。

目前大部分車企都透過方向盤上的感應器和DMS等技術，要求駕駛雙手保持在方向盤上，並且目光注視車輛行駛方向，否則將退出輔助駕駛功能。余承東被禁用智慧駕駛，正是因為這種功能。

余承東在朋友圈中曬出了從安徽老家駕車返回深圳的經歷。（ 取材自紅星新聞）
余承東在朋友圈中曬出了從安徽老家駕車返回深圳的經歷。（ 取材自紅星新聞）

檢測 華為

上一則

擁粉500萬網紅 自爆曾嫖妓遭封禁

下一則

龍年春節遇上情人節 黃金買氣大爆發 龍元素受青睞

延伸閱讀

鴻蒙生態設備數量大躍增 已成長至8億台

鴻蒙生態設備數量大躍增 已成長至8億台
華為電動車火車頭出現了 取名「引望智能」

華為電動車火車頭出現了 取名「引望智能」
趙明：榮耀不可能再變成華為 將邁向全球化公司

趙明：榮耀不可能再變成華為 將邁向全球化公司
華為堅實復甦 鴻蒙系統今年將在中國打敗蘋果iOS

華為堅實復甦 鴻蒙系統今年將在中國打敗蘋果iOS

熱門新聞

劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
尼格買提則在微博PO照片表示「碎碎平安，我先碎了。」表示歉意。(截取自微博)

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

2024-02-10 10:23
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝車間裡的新能源汽車產業智能生產線。（中新社）

廣汽53秒裝1輛車 充電5分鐘跑200公里 華媒：「水平超特斯拉」

2024-02-10 01:25
中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第57顆、58顆北斗導航衛星。（中新社）

槓上美國 中國版「星鏈」將發2.6萬顆衛星 料覆蓋整個地球

2024-02-10 01:30
大陸今年最火是祝福語為「龍行龘龘」，但多數人卻不知道「龘」這個字怎麼唸。（圖／取自微博）

中國龍年最火祝福語：龍行龘龘 但「龘」怎麼唸？

2024-02-10 09:20
中國快遞業者「極兔速遞」2022年11月26日高調宣布，聘請梅西成為該公司全球品牌代言人，如今也受梅西香港事件波及。（圖／取自《界面新聞》）

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

2024-02-11 13:44

超人氣

更多 >
2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元
全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐
殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處
紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕
全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事