1.23億人次 景區擠爆圖上新 南潯古鎮登最塞景區榜首

南潯古鎮遊客人山人海，有人擠進去三分鐘就被擠出來了。(抖音截圖)

自1月26日春運啟動至2月11日，中國跨區域人員流動量已逾35億人次。各旅遊景區則開啟「人从众」模式，重點文旅景點遊客數量達1.23億人次。各地遊客都在網上更新「景區擠爆圖」，稱湧動的人潮讓北京地鐵 封站、大理洱海騎自行車「堵車」、西安兵馬俑見人不見俑…全中國最塞10個景區此時也出爐，第一名是南潯古鎮。

香港大公報報導，交通運輸部科學研究院12日發布春運前15天出行研究報告中顯示：春運節前15天（1月26日到2月9日）全社會跨區域人員流動量達31.1億人次、日均2億721萬人次，較2023年同期增長12.5%，較2019年同期增長6.2%，創歷史同期新高。

鐵路、民航客運量在營業性客運量中的占比明顯提高。節前15天，鐵路、民航客運量分別為1億7754萬人次和3111萬人次，較2023年同期分別增長62.1%和71.7%，占營業性客運量比重分別為28.1%和4.9%，較2019年同期分別提高13和2.1個百分點；相比之下，公路營業性客運量比重明顯下降，完成41367萬人次，占比為65.5%、較2019年同期回落14.5個百分點。

至於春運後半程，返程客流從2月13日起明顯回升，預料在2月17日（正月初八）、2月25日（正月十六）出現「雙高峰」。

另據每日經濟新聞報導，自春運啟動以來，文化旅遊景點迎來顯著的客流成長。中國聯通智慧足跡大數據顯示，全國重點文旅景點的遊客數量達到了1.23億人次，較去年同期成長了22.8%。重慶、武漢、西安、北京、開封等城市成為當下熱門的文旅目的地。

其中，在武侯祠大廟會，從早到晚全是人，圍得裡三層外三層，排隊的隊伍彎彎曲曲，折了好幾疊。而在初二（2月11日）早上7時許，成都大熊貓繁殖基地門口已經排長隊了。

不只是景區，去景區的路上也堵到發紅了。大年初一「靈隱寺人從眾」的話題登上熱搜。早晨4時半，靈隱飛來峰景區就提前開門了，去祈福的年輕人群暴棚，「走都走不動」，工作人員甚至用喇叭勸遊客回家。

杭州西湖同樣是熱門景點，西湖邊等坐船的隊伍也蜿蜒排了兩三百米，斷橋擠成了人橋。

根據北京日報，大年初一，北京雍和宮外，武警手拉手形成人牆，每當雍和宮內達到一萬人的飽和值時，即限制進入，由人牆隔間

根據秦始皇帝陵博物院（秦始皇兵馬俑博物館 ） 2月9日發布的最新提示：2月12日（大年初三）至14日（大年初五）門票已售完。

有網友還稱，自己在雲南大理洱海騎行都「塞車」了。

更有自媒體盤點春節前三天中國遊客最多的十個景點，依次為南潯古鎮、西安兵馬俑、北京地壇廟會、周口淮陽太昊伏羲陵景區、青島棧橋、杭州西湖、北京天安門 、泉州、廣州汕頭南澳島、雲南大理。