小土豆變小金豆 南方人遊哈爾濱兼買房

南方人遊哈爾濱順道買房，「小土豆」搖身變成「小金豆」，圖為哈爾濱某樓盤。（取材自每日經濟新聞）

哈爾濱冰雪旅遊熱度持續，「南方小土豆在東北旅遊三天買了套房」、「外地人兩個月在哈爾濱購房4650套」等話題近日衝上熱搜，「小土豆」搖身變成「小金豆」。房企看準這一波商機，紛紛祭出在哈爾濱買房報銷往返交通費用、憑非哈市身分證享額外九八折等招數。

澎湃新聞報導，哈爾濱市住建局相關負責人指出，2023年12月至2024年1月，非哈市人員在哈購房共4650套，同比增長94%。

另從貝殼網哈爾濱站了解到，受冰雪遊不斷趨熱影響，哈市租房市場成交量不斷攀升，在2023年12月與2024年1月，該網站租房成交量達2360套，比2022年12月至2023年1月租房成交量633套，上漲了272.8%。

據中國新聞周刊，有房產中介表示，哈爾濱的房價 對不少南方來的遊客而言，相對較低，「我接待了幾撥廣東的遊客，最初都是被價格吸引而來的。小戶型、低總價、樓齡較新的房子，是他們比較喜歡的。」

有在深圳工作多年的外地網友發布視頻，在哈爾濱旅遊時，花15.5萬人民幣（約2.15萬美元），購買了一套建築面積40平方米的公寓，這套房子位於哈爾濱松北深哈產業園一帶。而提到買房原因，該網友最先提及房價，稱「哈爾濱更有性價比」。

部分哈爾濱房產中介透露，除了在哈爾濱常住的省內其他城市的年輕人，不少購買公寓的年輕遊客都考慮到出租問題，與其他地方購買公寓出租的邏輯如出一轍。相比部分年輕遊客，不少已經有孩子的客戶，考慮的更多是陪讀問題。哈爾濱優質的教育資源，是吸引他們看房的重點。

不過也有中介表示，旅遊帶動置業的作用相對有限，這和所在的片區有關。例如南崗是哈爾濱的中心城區之一，相對於江北等區域，房源總價相對較高，因此在當前房地產 市場環境下，旅遊置業的需求並不明顯。

當地業內人士認為，伴隨著旅遊熱，哈爾濱樓市也掀起了一波關注是不爭的事實。

房企也想接住這「潑天富貴」。各家房企紛紛借助冰雪季購房節活動及返鄉置業發力春節營銷，包括「成交報銷所有遊玩費用」、「報銷往返交通費用」、「特供金豆置業特價房五套」等。

不過，觀察者網報導，隨著氣溫回升等天氣原因，哈爾濱多個網紅景點12日起，接連宣布停駛拆除。例如松花江冰雪嘉年華、闖關東冰雪樂園，以及哈爾濱冰雪大世界等。