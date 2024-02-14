漲10倍…三亞回程機票飆破萬元 遊客：去程才千元

圖為三亞到上海的機票價格。（取材自封面新聞）

春節假期過半，許多人還沉浸在假期的快樂中，然而，不少在三亞過春節的遊客，已經開始焦慮了，因為沒有提前買三亞回程機票，可機票價格一路暴漲，有的已經突破人民幣萬元；「去三亞的時候，機票一千塊，沒想到，回程竟要一萬多一張」，而且還「一票難求」。

封面新聞報導，北京周女士表示，「這兩天，我一直在刷回程的機票，價格越來越離譜，假期最後兩天從三亞回北京的機票幾乎都在1萬元以上，這價格我都可以去趟歐洲了。」網友「娟兒」也在網路上發文稱，「來三亞的時候，機票一千塊一張。沒想到，回去的時候要一萬多一張，三亞春節確實太火爆了，我要趕緊買票回家了。」

據報導，攜程旅行搜尋發現，目前三亞回程機票價格確實在暴漲，以三亞飛上海為例，2月14日至15日，只剩下少量的全價經濟艙機票，價格約人民幣3500元（約487美元），公務艙的價格從人民幣8000元至1萬7000元不等（約1112美元至2364美元），2月16日至17日，經濟艙的機票幾乎全部售罄，公務艙的價格都在人民幣1萬4000元（約1946美元）以上。

搜尋三亞飛成都，價格也有明顯上漲，經濟艙的價格在人民幣2000元至3000元左右，餘票非常緊張，處於手慢無的狀態，公務艙的價格普遍在8000元以上。

根據三亞鳳凰國際機場數據顯示，2月以來，該機場每日旅客吞吐量均超7.5萬人次，2024年春節黃金周期間（2月10日至17日），該機場計畫執行航班2974架次，預計運送旅客超過63萬人次。

報導指出，為滿足春運期間旅客出行需求，三亞鳳凰國際機場積極協調航空公司增加北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州、昆明、西安、重慶等重點客源地航線運力投放，南方航空、海南航空、中國國航、四川航空分別更換寬體機型執飛三亞航線。