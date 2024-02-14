45年後 浙6姊弟老家門前再同框 合照網上暴紅

毛仕龍攝於1979年羊年正月。(取材自潮新聞)

來自浙江紹興諸暨楓橋鎮毛家村的毛珊珊，日前把家中姊弟六人拍合影時的花絮發到社交平台上，影片中還附上一張45年前在相同場景下拍攝的照片，這段影片意外暴紅，網友紛紛留言：「在這萬家團圓的新春佳節裡，能湊齊一家人，真好！」

潮新聞報導，姊弟六人時隔近半世紀再次同框，剛開始在老年大學學剪輯的毛珊珊沒想到，這段僅半分鐘的小影片一上傳就獲得了1.2萬次點讚。

毛家姊弟都是70後，三男三女，毛珊珊是長姊，出生於1970年，毛艷陽排老三。影片中出現的黑白老照片，是由毛艷陽的父親、80多歲的毛仕龍攝於1979年羊年正月，那時，家中最小的么妹毛艷紅還不到一歲。

毛仕龍說，六姊弟中的三姊妹自打出生起就住在母親的老宅裡，那年春節，其餘三個哥哥弟弟又不約而同地在同一時間到老宅探望奶奶，正巧他也帶了相機，就提議給孩子們拍張合照，「孩子們好動，我迅速調好角度後就按下了快門，好在大家的笑容都很燦爛」。

據報導，毛仕龍從大學起就是個攝影愛好者，還曾是當地攝影家協會的一員，每逢春節，他都要給家人拍照片，「那年頭照相機還很稀罕，這是獨屬於我們家的年味」。

毛艷陽說，他們六姊弟平日裡聯繫很密切，也常常見面，令毛艷陽遺憾的是，「現如今奶奶走了，住了那麼多年的老宅也搬空，年味淡了。」

據報導，2023年夏天，毛家長輩在整理舊物時翻出了六個孩子的合影，用手機翻拍後發到家庭群組裡。毛艷陽當即回覆訊息，號召大家在龍年正月回老宅，在同樣的場景裡拍一張同樣的照片。就這樣，跨越了將近半個世紀，姊弟六人照著45年前的位置，重新一起坐在了奶奶家門前的石階上，微笑合照。