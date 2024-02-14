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過年幫兄姊帶娃 「大學生德華」成話題

中國新聞組／綜合報導
陳女士孩子的爸爸和爺爺奶奶都有工作要忙，而她的家人也遠在異地無法過來，剛好那時孩子的姑姑放假，便主動提出要去陪她。(取材自南方窗)
陳女士孩子的爸爸和爺爺奶奶都有工作要忙，而她的家人也遠在異地無法過來，剛好那時孩子的姑姑放假，便主動提出要去陪她。(取材自南方窗)

今年春節假期，「大學生德華」成了網路上備受關注的族群；她們在寒假回家後承擔起照顧哥哥或姊姊孩子的重任，就如電視劇「父母愛情」中江德華的角色，而被稱為「大學生德華」。

中新網報導，「父母愛情」於2014年在央視首播，人氣頗旺。德華原本是劇中男主角的妹妹，在男女主角工作忙碌時幫忙帶大了五個姪子姪女，其中的一個名場面就是，德華在已經幫哥嫂帶了三個孩子後，得知嫂子又懷了雙胞胎後的那句：「累死俺算了！」

近一個月來，關於「大學生德華」的內容屢屢登上社群媒體熱門搜榜。今年剛上大二的趙魚池算得上「資深德華」，由於工作的原因，她的姊夫常年不在家，而姊姊和爸爸媽媽都有自己的工作，於是從姊姊誕下第一個孩子開始，身為小姨的她就開始幫忙分擔帶娃重任，從小時候負責換尿布、餵奶一直到孩子大了。

目前，大外甥已經5歲，小外甥也有2歲。在趙魚池看來，帶孩子倒不是一件麻煩的事情，加上姊姊姊夫的全力支持，她說，「習慣了，能應付」。

報導指出，除了育兒話題在網路本身自備流量以外，對於「大學生德華」走紅的原因，或許也與近年來年輕一代的親緣關係如何維繫受到關注有關。

一名民眾陳女士認為，有人幫她帶孩子，能讓遠嫁的她消除對新家庭的陌生感，也讓她和孩子姑姑的相處變得更像親姊妹。陳女士的「德華」雖然才讀大一，但從月子時候就開始來幫她帶孩子，現在孩子已經九個月了。「小孩看到姑姑就不要媽媽抱了，雖然是大學生，但心很細，出去玩的時候風大，姑姑會給小孩拿毯子包著頭。」陳女士孩子的爸爸和爺爺奶奶都有工作要忙，而她的家人也遠在異地無法過來，剛好那時孩子的姑姑放假，便主動提出要去陪她。

「大學生德華」暴紅之後，有觀點認為不應該把這樣的現象當成是理所當然的事。對此，陳女士說，首先要尊重每個人的權利，不能強求誰一定要給自己幫忙。「如果因為姑姑不來就強行要求或者批評人家，這就不對了。」陳女士說。

「父母愛」劇照。(取材自南方窗)
「父母愛」劇照。(取材自南方窗)
趙魚池幫姊姊分擔帶孩子。(取材自南方窗)
趙魚池幫姊姊分擔帶孩子。(取材自南方窗)

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