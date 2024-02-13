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「空投吃雞」深圳肯德基啟動無人機外賣

中國新聞組／綜合報導
用戶正在取餐。(取材自南方網)
用戶正在取餐。(取材自南方網)

深圳肯德基近日與美團無人機合作，成為首個上線無人機配送的西式速食品牌，顧客在深圳北站周邊HBC匯隆中心、鴻榮源天俊商圈和深圳人才公園中的無人機降落點預訂肯德基外賣，即可選擇無人機配送；未來，隨著更多門市上線，該服務將會覆蓋大學、社區等更多地方。

南方網報導，肯德基相關負責人表示，「無人機配送還可以縮短外帶的在途時間，盡可能保證餐品在送達消費者手中時的溫度與口感。這種『點對點』的配送模式讓食物快速送達顧客手中，為顧客帶來更好的用餐體驗。」

在合作過程中，對於首批接入航線的選擇，肯德基優先接入了深圳人才公園航線，以探索景區外賣新模式，改善過往景區內配送難的痛點。

美團無人機商業策略相關負責人介紹：「以深圳人才公園為例，在航線開通前顧客下單外賣時，會有收貨地址難定位的問題。『第4個路燈』、『第6棵大樹』等定位很常見，外賣員在公園內想準確找到這些位置需要很長時間，這讓體驗難以得到保障。現在，顧客只需要走到公園內的空投櫃取餐即可，不僅省去了大量的溝通時間，配送時間也能較過往壓縮近一半。」

上述負責人也表示，雖然開通不足半年時間，但深圳人才公園的訂單量增長十分可觀，「尤其是周末遊客舉家出遊的時段，很多商戶超過五成訂單由無人機配送完成。」

界面新聞報導，截至2023年11月，美團無人機已在深圳、上海等城市8個商圈開通22條航線，服務涵蓋社區辦公室、景區、醫院等多種場景，累計完成用戶訂單超21萬單；配送時長方面，無人機2022年期間平均配送時間約12分鐘，較傳統配送模式提效近150%，為用戶節省近3萬小時等待時間。

用戶正在取餐。(取材自界面新聞)
用戶正在取餐。(取材自界面新聞)
無人機正在配送餐點。(取材自南方網)
無人機正在配送餐點。(取材自南方網)

肯德基

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