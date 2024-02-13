新疆喀納斯雪崩 各路段一度管制
新疆喀納斯景區日前發生雪崩，各路段需實施交通管制。雪崩區域無遊客、車輛受困。
喀納斯景區管理委員會消息，因持續強降雪，2月11日傍晚6時許，位於省道S232線哈納斯村至賈登峪路段，發生一處雪崩。目前，喀納斯景區仍在降雪，沿路雪崩風險極大，喀納斯景區公安局交警大隊將持續對轄區各路段實施交通管制。
「2月12日清晨，阿勒泰公路管理局布爾津分局及喀納斯景區出動了6組保障力量進行道路清掃拓寬作業。目前，仍有部分道路還在搶通中。」喀納斯景區黨委委員、公安局黨委書記、局長李英韜說，根據前期天氣預報情況，景區各供應點物資保障充足，按照應急救援指揮機制，目前各種設備、裝備、油料全都到位，人員全部在崗在位。
春節期間，喀納斯景區門票預約數量持續成長。目前，喀納斯景區裡遊客達5000多人，其中哈納斯村片區遊客有900多人，禾木村片區遊客4000多人。
截至2月12日18時，S232線賈登峪往布爾津縣城方向、X852線禾木村往布爾津縣城方向具備單向通行條件。G219哈納斯村至白哈巴村及哈巴河縣城方向具備單向通行條件。喀納斯景區管理委員會正組織該區域內遊客有序下山。S232線哈納斯村至賈登峪，目前不具備通行條件。
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