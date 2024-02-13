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新疆喀納斯雪崩 各路段一度管制

中國新聞組／北京13日電
喀納斯景區公安局聯合阿勒泰公路管理局布爾津分局對推山雪道路進行搶通。 （取材自天山網）
喀納斯景區公安局聯合阿勒泰公路管理局布爾津分局對推山雪道路進行搶通。 （取材自天山網）

新疆喀納斯景區日前發生雪崩，各路段需實施交通管制。雪崩區域無遊客、車輛受困。

喀納斯景區管理委員會消息，因持續強降雪，2月11日傍晚6時許，位於省道S232線哈納斯村至賈登峪路段，發生一處雪崩。目前，喀納斯景區仍在降雪，沿路雪崩風險極大，喀納斯景區公安局交警大隊將持續對轄區各路段實施交通管制。

「2月12日清晨，阿勒泰公路管理局布爾津分局及喀納斯景區出動了6組保障力量進行道路清掃拓寬作業。目前，仍有部分道路還在搶通中。」喀納斯景區黨委委員、公安局黨委書記、局長李英韜說，根據前期天氣預報情況，景區各供應點物資保障充足，按照應急救援指揮機制，目前各種設備、裝備、油料全都到位，人員全部在崗在位。

春節期間，喀納斯景區門票預約數量持續成長。目前，喀納斯景區裡遊客達5000多人，其中哈納斯村片區遊客有900多人，禾木村片區遊客4000多人。

截至2月12日18時，S232線賈登峪往布爾津縣城方向、X852線禾木村往布爾津縣城方向具備單向通行條件。G219哈納斯村至白哈巴村及哈巴河縣城方向具備單向通行條件。喀納斯景區管理委員會正組織該區域內遊客有序下山。S232線哈納斯村至賈登峪，目前不具備通行條件。

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