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貝克漢中文拜年 網民嗆「別來賺錢」 北京也取消阿根廷友誼賽

中國新聞組／北京13日電
邁阿密俱樂部老闆之一貝克漢12日在微博發布拜年短片，他用普通話說「新春快樂」。（影片截圖）
邁阿密俱樂部老闆之一貝克漢12日在微博發布拜年短片，他用普通話說「新春快樂」。（影片截圖）

「球王」梅西日前在香港缺陣國際邁阿密與港隊表演賽，但在日本友誼賽中上場30分鐘，引發香港及內地球迷極度不滿，事件持續發酵。

來源：YouTube

邁阿密俱樂部老闆之一貝克漢昨天在微博發布拜年影片，但中國網民不買帳，有稱讓其「滾出中國」，並持續在阿根廷駐華大使館微博下「洗版」，指「福克蘭群島是英國神聖不可分割的領土」，並呼籲禁止阿根廷牛肉等產品進入中國市場。

在影片內，貝克漢先用英文指希望祝各人新年快樂，又稱今年感覺是特別的一年，即龍年（This feels like a very special one. The year of the dragon.）。然後他用中文說出「新春快樂」，並拿起筷子吃麵，向鏡頭露出微笑。

在貝克漢發布拜年影片的帖文下，既有中國網民祝他新年快樂，讚他「筷子用得不錯」，但也有部分網民提到表演賽風波一事，認為「沒機會補救了」、「別來中國賺錢」。

貝克漢2月初帶領旗下球隊國際邁阿密到香港參加表演賽，但隊內球星梅西、蘇亞雷斯未上陣，引發風波，國際邁阿密、梅西、貝克漢、主辦單位等均備受批評。

貝克漢向中國人拜年亦難替風波降溫，憤怒的網民顯然並不買帳，在評論區大罵讓其「滾出中國」，並指其「不要臉」。

另外，繼杭州後，北京市足球運動協會日前也發布公告表示，北京目前沒有舉辦梅西參加的相關比賽的計畫，這代表阿根廷隊原計畫於下月，在中國舉行的兩場友誼賽都已取消。

阿根廷「球王」梅西在香港未能親自下場比賽風波持續延燒，使得阿根廷國家足球隊下月在...
阿根廷「球王」梅西在香港未能親自下場比賽風波持續延燒，使得阿根廷國家足球隊下月在中國的兩場友誼賽均告吹。（路透）

梅西 香港 微博

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