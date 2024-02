貝克漢中文拜年 網民嗆「別來賺錢」 北京也取消阿根廷友誼賽

邁阿密俱樂部老闆之一貝克漢12日在微博發布拜年短片,他用普通話說「新春快樂」。(影片截圖)

「球王」梅西 日前在香港 缺陣國際邁阿密與港隊表演賽,但在日本友誼賽中上場30分鐘,引發香港及內地球迷極度不滿,事件持續發酵。

來源:YouTube

邁阿密俱樂部老闆之一貝克漢昨天在微博 發布拜年影片,但中國網民不買帳,有稱讓其「滾出中國」,並持續在阿根廷駐華大使館微博下「洗版」,指「福克蘭群島是英國神聖不可分割的領土」,並呼籲禁止阿根廷牛肉等產品進入中國市場。

在影片內,貝克漢先用英文指希望祝各人新年快樂,又稱今年感覺是特別的一年,即龍年(This feels like a very special one. The year of the dragon.)。然後他用中文說出「新春快樂」,並拿起筷子吃麵,向鏡頭露出微笑。

在貝克漢發布拜年影片的帖文下,既有中國網民祝他新年快樂,讚他「筷子用得不錯」,但也有部分網民提到表演賽風波一事,認為「沒機會補救了」、「別來中國賺錢」。

貝克漢2月初帶領旗下球隊國際邁阿密到香港參加表演賽,但隊內球星梅西、蘇亞雷斯未上陣,引發風波,國際邁阿密、梅西、貝克漢、主辦單位等均備受批評。

貝克漢向中國人拜年亦難替風波降溫,憤怒的網民顯然並不買帳,在評論區大罵讓其「滾出中國」,並指其「不要臉」。