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國旅紅火 全年上看60億人次 入出境或超2.6億人次

中國新聞組／北京13日電
遊客在河南洛陽王城公園龍年燈會上參觀遊園。（新華社）
遊客在河南洛陽王城公園龍年燈會上參觀遊園。（新華社）

中國旅遊市場被指進入繁榮階段，中國旅遊研究院預估，2024年全年國內旅遊人數將超過60億人次，入出境旅遊人數合計或超過2.6億人次。中國對多國單方面免簽，以及「星馬泰」等與中國實現相互免簽證，也刺激消費者出境遊熱情，其中預訂到新加坡旅遊的訂單大增10倍。

中央社報導，中國文旅部下轄的中國旅遊研究院近日發布「2023年中國旅遊經濟運行分析與2024年發展預測」指出，今年中國旅遊市場「供需兩旺、積極樂觀」，無論是「國內旅遊」、「入境旅遊」、「出境旅遊」，主要的指標將保持兩成以上的成長速度，甚至有望超過2019年創下的歷史最高水準。

這份報告認為今年中國的旅遊市場將蓬勃發展的關鍵在於2023年間整體旅遊市場和旅遊產業鏈明顯修復，旅遊企業的信心穩定。2023年，中國國內旅遊人數和收入年增超過1倍，恢復到2019年的八成以上；出入境旅遊人數超過1.9億人次，較2022增加2.8倍以上。

報告稱，在宏觀環境和微觀需求的利多因素支持之下，今年的旅遊經濟將進入非常規衰退和深度蕭條後的「新繁榮周期」，預計全年中國國內旅遊人數將超過60億人次，國內旅遊收入有望突破人民幣6兆元（約8341億美元），出入境旅遊人數合計將超過2.6億人次，國際旅遊收入將重新站上千億美元大關。

光明網報導，國家移民管理局預測，今年春節假期全國口岸日均通關人數將達180萬人次，較去年春節增加約3.3倍，與2019年春節出入境流量相當。

澎湃新聞報導，北京時間2月9日清晨6時45分，新加坡航空SQ801落地新加坡樟宜機場。這架當日00：10從北京起飛的飛機上，載著首批體驗中星互免簽證便利的遊客。根據兩國協定，自2024年2月9日（農曆除夕）起，中星雙方持普通護照人員可免簽入境對方國家從事旅遊、探親、商務等私人事務，停留不超過30日。

首批「嘗鮮」免簽的遊客紛紛表達了喜悅。「整個流程便捷高效，體驗感超級棒。」一名遊客表示。根據攜程數據，截至2月8日，2024春節假期，預訂到新加坡旅遊的中國旅客訂單量較去年同期成長超過960%。

21世紀經濟報導指出，「星馬泰」免簽政策及濃郁的春節氛圍，成為中國民眾春節出遊的熱門選擇。而相較於往年更長的春節假期，也讓遊客出境遊有了更多選擇。出境遊熱門目的地從「4小時飛行圈」擴大至「12小時飛行圈」，智利、阿根廷、挪威等遠途國家訂單增幅也較明顯。

新加坡 簽證 移民

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