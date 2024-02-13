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春節檔電影票房破35億 「熱辣滾燙」搶眼 有望超越去年

中國新聞組／北京13日電
「熱辣滾燙」電影海報。（取材自微博）
「熱辣滾燙」電影海報。（取材自微博）

中國電影春節檔迎來票房井噴，據網路平台「燈塔專業版數據」顯示，截至2月12日下午，春節檔（2月10日-2月17日）檔期3天電影總票房（含預售）已突破35億元（人民幣，下同，約4.86億美元），觀影人次超5960萬。

來源：YouTube

據央視新聞去年統計，2023年春節檔期電影6天累計票房超過60.53億元，觀影人次超過1億，而2022年春節檔則以60.39億元成績作收，相較之下今年春節檔還有五天未計入，票房就已經超過去年的一半，觀影人數亦持續累積，票房有望超越去年。

香港中通社報導，「熱辣滾燙」、「飛馳人生2」、「熊出沒·逆轉時空」、「第二十條」暫列檔期票房前四名，單片票房都超過4億。其中「熱辣滾燙」表現最為搶眼，累計票房突破10億，影片大年初二票房逆襲登頂，票房、場次、人次、上座率均為單日冠軍。根據燈塔專業版AI票房預測，「熱辣滾燙」最終票房有望超40億。

重塑自我的賈玲吸引眾多影迷走入影院，重達200斤的賈玲在片中飾演一名女拳擊手，為演繹角色需要，她認真學習拳擊，瘦身100斤，練出一身肌肉，此舉果然為觀眾帶來巨大的震撼，也讓人佩服她強大的意志力。　

韓寒導演、沈騰領銜主演的「飛馳人生2」和賈玲自導自演的「熱辣滾燙」兩部影片自預售起就競爭激烈，首日票房也是雙雙突破4億。　　

第三名「熊出沒·逆轉時空」作為該系列的第十部電影穩扎穩打，首日在僅獲得11.3%排片的情況下獲得2.3億票房。張藝謀導演，雷佳音、馬麗等人主演的「第二十條」緊隨其後獲得1.97億票房。　　

寧浩、劉德華再度攜手的「紅毯先生」與韓延導演的「我們一起搖太陽」也分別獲得了4000萬和3000萬的票房。

另據貓眼專業版截至北京時間11日11時的統計數據，2024年中國電影市場累計票房超43.31億元（約6.02億美元），超過北美票房成績，暫列全球單一市場票房冠軍。　

香港 AI

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